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AH股新聞

09/02/2024 11:45

《中國監管》上海思爾芯在科創板發行存欺詐，中證監罰款４００萬

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國證監會對上海思爾芯技術股份有限公司（原名：上海國微思
爾芯技術股份有限公司）申請科創板首發上市過程中欺詐發行違法行為作出行政處罰。該案為新
《證券法》實施以來，發行人在提交申報材料後、未獲註冊前，證監會查辦的首例欺詐發行案件

　　中證監依法決定，對思爾芯處以４００萬元（人民幣．下同）罰款；對時任思爾芯董事長黃
學良，時任思爾芯董事、首席執行官、總經理Ｔｏｓｈｉｏ　Ｎａｋａｍａ分別處以３００萬元
罰款；對時任思爾芯董事、資深副總裁林鎧鵬，時任思爾芯董事、資深副總裁、董事會秘書熊世
坤分別處以２００萬元罰款；對時任思爾芯首席財務官黎雄應處以１５０萬元罰款；對時任思爾
芯監事會主席楊錄處以１００萬元罰款。
　
＊涉虛增營收、利潤超千萬元＊
　
　　中證監指，思爾芯於２０２１年８月提交科創板首發上市申請。作為首發信息披露質量抽查
企業，中證監於２０２１年１２月對其實施現場檢查，發現公司涉嫌存在虛增收入等違法違規事
項。２０２２年７月，思爾芯撤回發行上市申請。中證監對其涉嫌欺詐發行行為進行了立案調查
和審理。經查，思爾芯在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容，其《招股說明書》第六節「
業務與技術」、第八節「財務會計信息與管理層分析」涉及財務數據存在虛假記載，２０２０年
虛增營業收入合計１５３６﹒７２萬元，佔當年度營業收入的１１﹒５５％，虛增利潤總額合計
１２４６﹒１７萬元，佔當年度利潤總額的１１８﹒４８％。（ｓｌ）

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