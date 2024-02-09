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AH股新聞

09/02/2024 11:46

《神州基金》中證監發布首批１３隻重要貨幣市場基金名錄

　　《經濟通通訊社９日專訊》中證監發布首批重要貨幣市場基金名錄。中證監表示，近日根據
《重要貨幣市場基金監管暫行規定》相關要求開展評估工作，現確定１３隻貨幣市場基金產品為
重要貨幣市場基金。目前相關基金管理人和產品均已按照《暫行規定》要求，做好相應調整和準
備工作。
　　下一步，中證監將持續做好以下工作：一是指導相關行業機構認真落實《暫行規定》監管要
求，提高重要貨幣市場基金風險防控與處置能力；二是對基金管理人上報的貨幣市場基金定期開
展評估，適時更新重要貨幣市場基金名單並按規定公示；三是會同中國人民銀行持續做好重要貨
幣市場基金的風險監測和日常監管工作，促進貨幣市場基金更加安全、穩健運行，切實保護基金
份額持有人合法權益。
　
具體產品名錄如下：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　序號　基金名稱　　　　　　　　　　
　　　１　天弘餘額寶貨幣市場基金　　　
　　　２　易方達易理財貨幣市場基金　　
　　　３　易方達天天增利貨幣市場基金　
　　　４　南方現金通貨幣市場基金　　　
　　　５　南方理財金交易型貨幣市場基金
　　　６　匯添富全額寶貨幣市場基金　　
　　　７　匯添富現金寶貨幣市場基金　　
　　　８　工銀瑞信添益快線貨幣市場基金
　　　９　工銀瑞信現金快線貨幣市場基金
　　１０　華夏財富寶貨幣市場基金　　　
　　１１　華夏現金增利證券投資基金　　
　　１２　廣發天天利貨幣市場基金　　　
　　１３　廣發錢袋子貨幣市場基金　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｓｌ）

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