《經濟通通訊社９日專訊》中證監發布首批重要貨幣市場基金名錄。中證監表示，近日根據

《重要貨幣市場基金監管暫行規定》相關要求開展評估工作，現確定１３隻貨幣市場基金產品為

重要貨幣市場基金。目前相關基金管理人和產品均已按照《暫行規定》要求，做好相應調整和準

備工作。

下一步，中證監將持續做好以下工作：一是指導相關行業機構認真落實《暫行規定》監管要

求，提高重要貨幣市場基金風險防控與處置能力；二是對基金管理人上報的貨幣市場基金定期開

展評估，適時更新重要貨幣市場基金名單並按規定公示；三是會同中國人民銀行持續做好重要貨

幣市場基金的風險監測和日常監管工作，促進貨幣市場基金更加安全、穩健運行，切實保護基金

份額持有人合法權益。



具體產品名錄如下：

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序號 基金名稱

１ 天弘餘額寶貨幣市場基金

２ 易方達易理財貨幣市場基金

３ 易方達天天增利貨幣市場基金

４ 南方現金通貨幣市場基金

５ 南方理財金交易型貨幣市場基金

６ 匯添富全額寶貨幣市場基金

７ 匯添富現金寶貨幣市場基金

８ 工銀瑞信添益快線貨幣市場基金

９ 工銀瑞信現金快線貨幣市場基金

１０ 華夏財富寶貨幣市場基金

１１ 華夏現金增利證券投資基金

１２ 廣發天天利貨幣市場基金

１３ 廣發錢袋子貨幣市場基金

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