《經濟通通訊社９日專訊》儘管此前監管強調要均衡月度信貸投放，年初「開門紅」依舊力

度生猛。人民銀行在大除夕下午發布今年１月金融數據，社融增量和新增信貸雙雙衝至紀錄新高

。１月新增人民幣貸款４﹒９２萬億元（人民幣．下同），創紀錄新高，亦高於預測的４﹒５萬

億元，同比多增１６２億元；當月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增長８﹒７％，低於預期的

９﹒３％。社會融資規模增量為６﹒５萬億元，創紀錄新高，明顯高於預測的５﹒５５萬億元，

比上年同期多５０６１億元。初步統計，１月末社會融資規模存量為３８４﹒２９萬億元，同比

增長９﹒５％。

南銀理財研究部負責人王強松表示，１月新增貸款４﹒９２萬億，創出歷史新高，超出市場

預期，表明在貸款利率走低的背景下，信貸需求仍有支撐，這一點也可以從１月底的票據利率走

高得到佐證。從人行貨幣政策執行報告來看，在專欄提到「平抑不正當競爭、衝時點等不合理的

信貸投放」，體現出政策引導信貸增長更加平衡、避免「大起大落」的導向，在１月信貸超出市

場預期後，預計２－３月貸款投放節奏將有所放緩，進度向過去五年接近４０％比例回歸。

光大證券首席債券分析師張旭指，在貨幣當局的引導下，金融機構最終克制住了過強的放貸

衝動，使得１月份新增信貸的總量基本持平於去年同期。也就是說，我們最終看到的１月份信貸

數據是人為抑制、引導的結果，實體經濟實際的信貸需求比數據所體現出的更強一些。（ｓｌ）

