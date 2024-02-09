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AH股新聞

09/02/2024 15:17

【聚焦數據】內地１月Ｍ２同比增速８﹒７％，顯著低於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行在除夕當日公布截至１月底多項金融數據，廣義貨幣
（Ｍ２）餘額２９７﹒６３萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％，低過預計的９﹒３％
，增幅較去年１２月回落１個百分點，亦較去年１月降低３﹒９個百分點。
　　狹義貨幣（Ｍ１）餘額６９﹒４２萬億元，同比增長５﹒９％。流通中貨幣（Ｍ０）餘額
１２﹒１４萬億元，同比增長５﹒９％。當月淨投放現金７９５４億元。（ｅｙ）

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