《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行在除夕當日公布截至１月底多項金融數據，廣義貨幣

（Ｍ２）餘額２９７﹒６３萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒７％，低過預計的９﹒３％

，增幅較去年１２月回落１個百分點，亦較去年１月降低３﹒９個百分點。

狹義貨幣（Ｍ１）餘額６９﹒４２萬億元，同比增長５﹒９％。流通中貨幣（Ｍ０）餘額

１２﹒１４萬億元，同比增長５﹒９％。當月淨投放現金７９５４億元。（ｅｙ）

