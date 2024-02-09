《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，２０２４年１月末社會融資規模存量為

３８４﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒５％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２４０﹒３２萬億元，同比增長１０﹒１％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７６萬億元，同比下降０﹒９％；委託貸款餘額

為１１﹒２３萬億元，同比下降０﹒７％；信託貸款餘額為３﹒９８萬億元，同比增長６﹒３％

；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０５萬億元，同比增長３％；企業債券餘額為３１﹒４１萬

億元，同比增長１﹒３％；政府債券餘額為７０﹒０９萬億元，同比增長１５﹒７％；非金融企

業境內股票餘額為１１﹒４７萬億元，同比增長６﹒９％。



＊對實體經濟發放貸款餘額佔社融存量同比增至６２﹒５％＊



從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒５％

，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比持平

；委託貸款餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比低０﹒１

個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比持平；企業債券餘額佔比８﹒２％，

同比低０﹒６個百分點；政府債券餘額佔比１８﹒２％，同比高０﹒９個百分點；非金融企業境

內股票餘額佔比３％，同比低０﹒１個百分點。（ｓｌ）

