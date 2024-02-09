《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，１月汽車
銷量約１３﹒２萬輛，同比下降１０﹒１８％，其中新能源汽車銷量約１﹒９萬輛，升
７１﹒８％，節能汽車銷量約２﹒４萬輛。
該集團指，１月汽車產量約１５﹒８萬輛，同比增長２２﹒７１％，其中新能源汽車產量約
３﹒１萬輛，升約１﹒５倍。（ｗｈ）
09/02/2024 07:53
《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）１月汽車銷量跌１０％
《經濟通通訊社９日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，１月汽車
銷量約１３﹒２萬輛，同比下降１０﹒１８％，其中新能源汽車銷量約１﹒９萬輛，升
７１﹒８％，節能汽車銷量約２﹒４萬輛。
該集團指，１月汽車產量約１５﹒８萬輛，同比增長２２﹒７１％，其中新能源汽車產量約
３﹒１萬輛，升約１﹒５倍。（ｗｈ）
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