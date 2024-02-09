《經濟通通訊社９日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，１月銷售
金額１９４﹒５億元（人民幣．下同），同比跌３２％，銷售面積１２５﹒４萬平方米。
該集團指，新增加３個開發項目，持４０％至１００％股權，需支付權益價款９﹒３億元，
並新增物流地產項目２個，需支付權益價款１﹒６９億元。（ｗｈ）
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09/02/2024 07:53
《神州民企》萬科企業（０２２０２）１月銷售額跌３２％
《經濟通通訊社９日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，１月銷售
金額１９４﹒５億元（人民幣．下同），同比跌３２％，銷售面積１２５﹒４萬平方米。
該集團指，新增加３個開發項目，持４０％至１００％股權，需支付權益價款９﹒３億元，
並新增物流地產項目２個，需支付權益價款１﹒６９億元。（ｗｈ）
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