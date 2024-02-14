《經濟通通訊社１４日專訊》中國中證監網站９日披露了長達１萬多字的２０２４年「１號

罰單」，瑞華會計師事務所被中證監罰沒１７８３萬元（人民幣．下同）。

瑞華所在審計康得新２０１５年至２０１７年年度財務報表時，違反相關執業準則的規定，

未能履行勤勉盡責義務。雖然瑞華所及責任人提出９條申辯理由，請求免於行政處罰，但被一一

駁回。中證監責令瑞華所改正，沒收業務收入５９４﹒３４萬元，並處以罰款１１８８﹒６８萬

元。３名簽字會計師均被給予警告，合計被處以２６萬元罰款。



＊康得新風暴持續，瑞華所自辯被駁回＊



中證監復核發現，針對２０１５年不同客戶出貨單簽收人為同一人，根據康得新提供的資料

，南京亦和亦嘉貿易有限公司和北京順邦信達科技發展有限公司的出貨單實則為另外兩張記賬憑

證對應的出貨單重新打印後偽造客戶簽名。瑞華所審計底稿顯示，審計人員抽取了３６０１號、

３６０２號憑證作為樣本，故瑞華所應當關注但未關注到出貨單重復的異常情況，未針對舞弊風

險追加進一步的審計程序。

針對同一人簽字明顯不同，中證監認為，雖然審計工作不涉及鑒定文件真偽，但需要在整個

審計的過程中保持職業懷疑，尤其在簽字出現「明顯」不一致的情況下，瑞華所應當關注但未關

注到告知書中列舉的簽字異常的情形。



＊瑞華會計師事務所已無可執行財產，已被限制消費＊



上海金融法院２０２２年９月的執行裁定文書顯示，瑞華會計師事務所已無可執行財產，並

已被限制消費。在康得新案件後，瑞華又多次被罰。去年１月，北京證監局公布一則行政處罰決

定書，因瑞華會計師事務所在對昊華能源２０１５年至２０１８年年度財務報表審計時，未勤勉

盡責，出具的審計報告存在虛假記載，北京證監局對瑞華所責令改正，罰沒７４５萬元，對２名

注冊會計師給予警告，並分別處以５萬元的罰款。

去年８月，中證監官披露的一則行政處罰決定書顯示，瑞華會計師事務所在航天通信年報審

計中存在財務報表錯報、出具的審計報告存在虛假記載等違法事實，被中國中證監沒收業務收入

３１６﹒９８萬元，並處以６３３﹒９６萬元的罰款。兩名簽字注冊會計師也被分別處以１０萬

元罰款。



