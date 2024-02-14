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AH股新聞

14/02/2024 10:15

《Ａ股外援》ＭＳＣＩ最新季調出爐：中國指數上榜４隻狠剔４８隻

　　《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ昨日公布２０２４年２月份指數審議結果，最終調整
將於２月２９日收市後生效。
　　在最新的調整中，ＭＳＣＩ中國指數共納入４隻成份股，剔除４８隻成份股。本次新增的４
隻個股分別為招商公路（深：００１９６５）、華大智造（滬：６８８１１４）、美的集團
（深：０００３３３）、三星醫療（滬：６０１５６７）。被剔除的股份包括金地集團
（滬：６００３８３）、思瑞浦（滬：６８８５３６）、華大基因（深：３００６７６）等。
　　由於ＭＳＣＩ中國指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票進入ＭＳＣＩ中國指數，
便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。
　　ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數增加成份股３隻，剔除７４隻。其中新增的個股包括招商公路、
天岳先進（滬：６８８２３４）、思特威（滬：６８８２１３）。ＭＳＣＩ中國全股票指數中新
增４隻個股，剔除７６隻股票。以總市值計，最大的三隻新增個股分別為美的集團、招商公路和
巨子生物（０２３６７）。
　　隨著Ａ股下跌，ＭＳＣＩ今次從上述指數中剔除公司的數量創下至少兩年來最多，涉及的行
業從房地產、制藥到航空不等。
　此外，ＭＳＣＩ還對其香港指數進行了調整，剔除了百威亞太（０１８７６）、新世界發展
（０００１７）和信義玻璃（００８６８）。（ｌｃ）

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