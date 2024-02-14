  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/02/2024 10:14

【內房困局】光大銀行推進房地產融資協調機制落地，授信逾百億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《上證報》報道，從光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）處獲悉，在國家金融監督管理總局接連召開專題會議，部署推動建立城市
房地產融資協調機制後，光大銀行第一時間制定《落實城市房地產融資協調機制的工作方案》。
　　２月７日，光大銀行召開全行落實城市房地產融資協調機制專題會議；截至２月９日，光大
３９家一級分行全部組建工作專班，並和當地住建部門實現對接，共獲取項目名單２６２２個，
對符合條件的項目給予資源保障，已獲批名單內項目２０個，授信金額１０７﹒５億元（人民幣
．下同），貸款餘額５０﹒１４億元。
　　據悉，光大銀行提出１８項具體舉措，全力落實城市房地產融資協調機制。
　　以光大銀行合肥分行為例，該行取得首批協調機制名單後，在工作專班第一次會議上，業務
條線和風險條線配合經營單位現場辦公，僅用１０天時間，完成了項目溝通、審查審批、決議簽
批等流程，已批復名單內兩個項目，批復金額８﹒５億元。
　　光大銀行深圳分行取得協調機制名單後，第一時間與項目開發企業建立聯繫，組建分行工作
專班、統籌推進，一視同仁對名單內民營企業房地產項目開展風險評估，實施專項審批流程、優
化放款程序。截至２月９日，光大銀行深圳分行為兩家民營房企投放貸款６億元，保障了兩家企
業開發項目的正常施工建設。（ｒｙ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金