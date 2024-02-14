《經濟通通訊社１４日專訊》據《上證報》報道，從光大銀行（０６８１８）

（滬：６０１８１８）處獲悉，在國家金融監督管理總局接連召開專題會議，部署推動建立城市

房地產融資協調機制後，光大銀行第一時間制定《落實城市房地產融資協調機制的工作方案》。

２月７日，光大銀行召開全行落實城市房地產融資協調機制專題會議；截至２月９日，光大

３９家一級分行全部組建工作專班，並和當地住建部門實現對接，共獲取項目名單２６２２個，

對符合條件的項目給予資源保障，已獲批名單內項目２０個，授信金額１０７﹒５億元（人民幣

．下同），貸款餘額５０﹒１４億元。

據悉，光大銀行提出１８項具體舉措，全力落實城市房地產融資協調機制。

以光大銀行合肥分行為例，該行取得首批協調機制名單後，在工作專班第一次會議上，業務

條線和風險條線配合經營單位現場辦公，僅用１０天時間，完成了項目溝通、審查審批、決議簽

批等流程，已批復名單內兩個項目，批復金額８﹒５億元。

光大銀行深圳分行取得協調機制名單後，第一時間與項目開發企業建立聯繫，組建分行工作

專班、統籌推進，一視同仁對名單內民營企業房地產項目開展風險評估，實施專項審批流程、優

化放款程序。截至２月９日，光大銀行深圳分行為兩家民營房企投放貸款６億元，保障了兩家企

業開發項目的正常施工建設。（ｒｙ）

