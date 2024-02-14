《經濟通通訊社１４日專訊》中國當局此前披露，截至１月底２６個省份１７０個城市已向

商業銀行推送第一批房地產項目「白名單」，涉及房地產項目３２１８個，商業銀行已向２７個

城市８３個項目發放貸款共１７８﹒６億元（人民幣．下同）。內房研究機構克而瑞今日發布報

告指，今年１月６５家典型房企的融資總量環比增加２５﹒５％，發債規模環比增加２７﹒４％

，然而今年上半年仍是債務到期高峰，第一季和第二季到期規模均在１５００億元以上，例如２

月將有合共１９筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為３９４億元，是１月「白名單

」項目融資總額的兩倍有多。

克而瑞研究又指，「白名單」雖為房企融資開閘，但並非所有的房企或房地產項目都能獲得

金融機構融資，各大銀行對於房地產業貸款態度仍然謹慎，近期房企融資仍然較為低迷，加上房

地產銷售仍未全面復甦，因此未來仍有可能有更多房企曝出債務違約事件，流動性問題仍需要行

業注意。

報告總結，儘管１月典型房企融資和發債規模環比有所回升，但持續性仍有待支持政策的加

速落地，如果後續政策如果能落實，房企融資環境將得到改善，不過對於出險房企來說，融資表

現還將依賴行業基本面的企穩。（ｅｙ）

