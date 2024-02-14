《海納智見》２０２１年以來，中國主要金融機構在積極加快探索踐行ＥＳＧ投資，相關上

市公司也開始發布企業社會責任報告（ＥＳＧ報告），ＥＳＧ投資已成為投資者不能忽視的研究

主題。目前市場依然非常關注ＥＳＧ動態，本文就此整理以下兩項相關消息。



國家發展改革委等四部門發布《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》。該意見

指出車網互動主要包括智慧有序充電、雙向充放電等形式，可參與削峰填谷、虛擬電廠、聚合交

易等應用場景。同時，意見提出了下一階段的發展目標：到２０２５年，中國車網互動技術標準

體系初步建成，充電峰谷電價機制全面實施並持續優化。１月５日，國務院常務會議審議通過了

《碳排放權交易管理暫行條例（草案）》，對碳排放權交易市場的覆蓋範圍、配額的分配、碳排

放資料品質的監管以及交易運行等機制做出統一規定，並進一步完善了協同監管的制度。１月

１０日，工信部等十部門發布《綠色建材產業高質量發展實施方案》，方案明確了綠色建材

２０２６年和２０３０年的發展目標，並提出推動生產轉型、實施「三品」行動、加快應用拓展

等具體任務。１月１１日，《中共中央 國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》發布，意見

提出到２０２７年和到２０３５年美麗中國建設的主要目標和重大任務。同時，意見指出要進一

步發展全國碳市場，擴大行業覆蓋範圍，豐富交易品種，把碳排放權、用能權、用水權、排污權

等納入要素市場化配置改革總盤子等改革措施。



首部綠色轉型地方立法《上海市發展方式綠色轉型促進條例》開始實施。１月１日，該條例

生效施行，旨在推進上海市能源結構優化、產業結構升級、生活方式轉型、多元化綠色金融體系

建立、綠色產品出口支援等工作。１月８日，工信部召開推動工業綠色低碳發展座談會。會議強

調，要大力發展綠色低碳產業，加快構建綠色製造和服務體系，深入實施綠色製造工程，積極打

造綠色消費場景，推動再生資源綜合利用產業規範發展，積極發展機電產品再製造。同日，香港

綠色和可持續金融跨機構督導小組舉行會議討論本年工作計劃。會議以把握亞太地區低碳轉型所

帶來的投融資機會為主題，同意在本地適當地採納國際財務報告可持續披露準則以及支援金融轉

型發展。１月１６日，國務院總理李強出席２０２４年達沃斯世界經濟論壇年會並發表特別致辭

。李強表示，要加強綠色發展合作，共同推進綠色轉型，積極應對全球氣候變化。１月２２日，

全國溫室氣體自願減排交易市場重啟儀式在北京舉行。自願減排交易市場與強制碳市場互為補充

， 該市場主要交易產品為國家核證自願減排量（ＣＣＥＲ）。



風險提示：國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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