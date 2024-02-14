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AH股新聞

14/02/2024 09:13

《中國要聞》網傳楊恒均起訴書：對台售４０份機密文件

　　《經濟通通訊社１４日專訊》過往經常在社交媒體發表政治觀點的澳洲籍華裔作家楊恒均，
本月初在北京一家法院被判處死刑，緩期兩年執行，之後將轉為無期徒刑。楊恒均友人馮崇義稱
，楊在１９９４年在香港工作期間給台灣情報部門提供情報，而美國民運人士陳闖創在社交平台
Ｘ曝光一份疑似是北京市人民檢察院第二分院２０２０年對楊恒均的起訴書，顯示楊恒均曾在內
地國安部門工作，並向台灣軍事情報局出售４０份機密文件。
　　澳洲政府此前傳召中國駐澳洲大使表達抗議。澳洲總理阿爾巴尼斯上周表示，澳洲政府對楊
恆均的判刑感到憤怒，會就中方的嚴厲行動作出直接、清晰及明確的回應。
　
＊涉勾連台情報組織，收逾４４０萬元費用＊
　
　　網上流傳的起訴書稱，被告人楊軍（楊恒均別名）於１９９４年４月至２００２年間，為謀
取高額間諜經費，指使女友吳彥諺在香港郵寄「投靠信」與台灣「國防部軍事情報局」進行勾連
，接受台灣軍情局人員連榮宗、黃國道、康鳳、鄧耀華布置的為台灣間諜組織搜集提供情報訊息
任務，並配賦化名「江平」及專用通聯地址。
　　起訴書稱，楊軍利用在海南省國家安全廳的工作便利，通過借閱後進行拍照、複製等方式獲
取涉及國家秘密的文件資料，製作成錄影帶或電腦磁片進行存儲，夥同其香港女友吳彥諺或單獨
多次與連榮宗等人在香港等地見面，先後將存有４０份文件資料的錄影帶、電腦磁片提供給台灣
軍情局，收取間諜經費超過２２萬美元和超過２７０萬港元。經國家保密局鑒定，其中３１份文
件為絕密級國家秘密，９份文件為機密級國家秘密。
　　另一份流傳的起訴書則顯示，楊恒均的女友吳彥諺亦於楊恒均入境廣州同日被逮捕，其被指
受楊指使，在港郵寄「投靠信」與台灣軍情局進行勾連，也曾和楊一起與台灣軍情局人員見面。
吳彥諺今年５７歲，是香港居民，居住在愉景灣愉景廣場某單位，外界未能得知其判刑信息。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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