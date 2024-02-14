《經濟通通訊社１４日專訊》春節期間，銀行密鑼緊鼓推動房地產項目融資落地。據《上海

證券報》報道，目前已有工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設

銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）四大國有銀行，興業銀行（滬：６０１１６６）、中

信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）

等股份制銀行，上海銀行（滬：６０１２２９）等城商行近日相繼發布推動城市房地產融資協調

機制落地相關工作進展和成效的消息，已對接項目共計超過７０００個，已審批貸款共計逾

９００億元（人民幣．下同）。

其中，建設銀行表示，自１月底收到首批名單以來，已對接２０００多個項目，已審批項目

近百個，已審批待投放金額２００多億元。建設銀行北京、福建、安徽、河南等分行近日已實現

對５個項目的投放，投放金額近３０億元。

中國銀行透露，已推進超過１１０個項目的審批工作，合計金額約５５０億元，其中，已審

批完成項目共７５個，合計金額近４００億元。中國銀行並表示，已成立工作專班，從提供支持

政策、滿足合理融資需求，做好業務管理、建立專項統計監測等７個方面出台１５條具體措施。

農業銀行則稱，已累計對接協調機制項目２７００餘個；自１月２６日金融監管總局專題會

議以來，新審批項目超過１０個，審批貸款近５０億元。貸款項目主體中，民營企業等非國有企

業佔比超過８０％，項目類型以滿足剛需和改善型需求住宅為主。

工商銀行表示，自１月３０日各地推送項目清單以來，截至２月８日，已對接２０００餘個

項目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放。

此外，中信銀行截至２月９日共獲取協調機制推送項目８７２個；光大銀行截至２月７日已

有２９家分行對接當地協調機制小組並取得房地產項目白名單，批覆項目２０個，授信金額

１０７﹒５億元。（ｓｌ）

