《經濟通通訊社１４日專訊》今年春節大量內地遊客湧入海南島度過溫暖假期，其中三亞更

是備受青睞，僅２月１０日大年初一全市就接待約２１﹒５４萬名過夜遊客，市內景區景點和椰

級鄉村旅遊點則接待遊客２６﹒６５萬人次。隨著長假期即將結束，不少三亞遊客發現回程機票

價格不斷上漲，部分航點數千元（人民幣．下同）的經濟艙機票已經售罄或者一票難求，商務艙

價格則高達近萬元甚至２萬元。對此，各航企建議未提前購票的遊客避免從三亞直飛，轉往海口

、博鰲出發，或者先從海口出發，到附近城市再轉機。

據內媒引述攜程旅行平台數據指，以三亞飛北京為例，截至２月１４日上午１１時，當日經

濟艙機票餘票不多，票價約４０００元，商務艙則介乎７７００元至１萬元；２月１５日－１７

日經濟艙機票則全部售罄，商務艙價格在８８００元到２萬元之間。三亞飛上海２月１４日－

１５日只剩少量全價經濟艙機票，價格約３５００元，而商務艙價格從８０００元至１﹒７萬元

不等；２月１６日－１７日經濟艙的機票幾乎全部售罄，商務艙價格超１﹒４萬元。

再以三亞飛成都為例，有關機票價格也上漲，經濟艙價格介乎２０００元至３０００元，餘

票非常緊張，商務艙價格則普遍超過８０００元。此外，海口飛北京的經濟艙２月１４日－１７

日也已全部售罄，商務艙介乎４０００元至１﹒８萬元。



＊三亞機場部分機位維修中，難再增加運力＊



海南省旅遊主管部門表示，２０２４年春運海南客流大增，整體同比增長在３０％以上，節

前進島和節中節後出島機票均供不應求，２月１３日（大年初四）已到達出島客流高峰，預計客

流高峰將持續至２月１９日（大年初十）左右，而２月１６日（大年初七）前海南至國內主要目

的地城市的機票已基本售罄，剩餘的少量機票主要以高艙位機票為主。

海南交通和旅遊行業主管部門在節前已多次協調主要航空公司增加運力和改用寬體機，目前

三亞的寬體機投入已佔２１％，惟三亞機場部分機位正在維修，從安全飛行角度考慮，增加運力

較為困難。各主要航企正積極通過海口美蘭國際機場努力增加運力，盡可能緩解運力緊張局面。

（ｓｌ）

