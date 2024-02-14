  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/02/2024 18:01

【大國博弈】機構分析德國央行數據：去年對華投資增４％創新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述ＩＷ研究所（德國經濟研究所）分析的德國央
行官方數據，去年德國對華直接投資增長４％，達到１１９億歐元（１２７億美元），創歷史新
高，佔德國海外總投資的比重也有所增加。
　　報道指，儘管德國政府呼籲企業減少對華投資，並大幅削減對華投資擔保，但德國企業仍在
中國大量投資。ＩＷ研究所的報告顯示，德國企業過去３年在中國的投資與之前６年相當，但過
去４年德國對華投資的資金全部來自利潤再投資，企業也有撤資的情況。（ｓｌ）

返回AH股新聞

下一篇新聞︰14/02/2024 17:46  《中國要聞》大年初四春運跨區域流動人次較疫前同期增２５﹒８％

其他AH股新聞
More

14/02/2024 16:53  《汽車新勢力》神龍汽車推出換新計劃，最高享８﹒５萬補貼

14/02/2024 16:16  【內房困局】研究指內房上月融資環比增四分一，惟流動性困難不改

14/02/2024 15:33  《中國要聞》海南三亞春節回程機票破萬元，航企建議轉往海口搭機

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金