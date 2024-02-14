《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述ＩＷ研究所（德國經濟研究所）分析的德國央

行官方數據，去年德國對華直接投資增長４％，達到１１９億歐元（１２７億美元），創歷史新

高，佔德國海外總投資的比重也有所增加。

報道指，儘管德國政府呼籲企業減少對華投資，並大幅削減對華投資擔保，但德國企業仍在

中國大量投資。ＩＷ研究所的報告顯示，德國企業過去３年在中國的投資與之前６年相當，但過

去４年德國對華投資的資金全部來自利潤再投資，企業也有撤資的情況。（ｓｌ）

