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AH股新聞

14/02/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】春節出遊＋社融增速，寬信用齒輪或開轉

　　【ＦＯＣＵＳ】北京故宮、上海外灘、西湖斷橋、峨眉金頂、泉州西街……黃金周長假的神
州大地，彷彿處處都有「一億人」。徹底作別封控檢測、感染浪潮後的首個常態化春節，井噴的
出遊熱勢創下歷史。時值被中國人視為最祥瑞的龍年開啟，除了破紀錄的鐵路單日旅客發送量及
１月新增信貸，最值留意的，是１月總體社融增速重新超越Ｍ２增速，為時隔２０個月首次。
　
＊中長線遊增，盡興優先＊
　
　　龘??，人從眾，各大景點鼎沸的煙火氣，可否點燃中國經濟龍年飛龍在天的好意頭？看看
交通運輸部數據，自春運１月２６日開啟，首１５天出行人次已逾３５億，創歷史同期新高；僅
除夕（９日）當天就錄逾１﹒９５億人次，較２０１９年增長近三成；鐵路運輸單日旅客量史上
首次突破１３００萬人次。
　　鑑於今年春節黃金周持續８天（如除夕靈活安排可達９天），被戲稱為「史上最長春節假期

，直接刺激國內中長線旅遊訂單較２０１９年暴增逾１５０％。跟往年略顯不同的是，大城市熱
度強勢崛起，京滬廣深、成都重慶、西安南京等成為旅行預訂平台「飛猪」上熱度最高的城市。
　　與此同時，「小機場」城市機票預訂按年飆升近兩倍，除了麗江、大理等熱門目的地，日喀
則、景德鎮、泉州、洛陽等三線及以下城市亦受追捧。兩大趨勢或顯示人們不再將出遊成本作為
首要考慮，而是優先考慮隨心盡興。
　
＊緊捂錢包的手似略鬆動＊
　
　　被壓抑的旅行需求集中在春節釋放，此股消費熱情能持續多久尚未可知，但至少投下了扭轉
通縮預期的一線曙光。無獨有偶，央媽最新公布的１月金融數據顯示，截至當月底，社融存量
３８４﹒２９萬億元，年增９﹒５％，超過Ｍ２（廣義貨幣）的８﹒７％的增速，為２０２２年
３月以來首次。
　　社融、Ｍ２是貨幣政策的一體兩面，前者被視作貨幣的需求端，後者被視作貨幣的供給端，
歷史上看，社融增速一直高於Ｍ２增速，除了２０１６年７月及２０２２年４月起的分別１２個
月、２０個月背離。自２０２２年４月起，Ｍ２增速持續高於社融增速，簡而言之貨幣供給大於
貨幣需求，原因之一即是私人部門存款持續攀升。
　　而從１月金融數據看，當月住戶存款增加２﹒５３萬億元，按年少增３﹒６７萬億元；跟商
品房銷售熱度息息相關的居民中長期貸款新增６２７２億元，按年、按月分別多增４０４１億元
、４８０３億元，或都顯示居民緊捂錢包的手略有鬆動，寬信用的齒輪終於開始轉動，通縮預期
最壞時刻有望近尾。

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