《經濟通通訊社１５日專訊》近段時間，國有四大行多名高管調整。其中，農行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）深圳分行行長姚明德已出任工行黨委委員，待履行完相關

程序後將出任副行長一職。而農行行長目前處於空缺狀態，原行長付萬軍２０２３年１２月２６

日調任國家金融監督管理總局副局長。

今年１月，工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）行長廖林出任工行黨委書記，擬任董

事長，接替因年齡原因辭任的陳四清。隨著廖林將任董事長，工行的行長一職也由此出現空缺。



＊中行領導班子調整最大＊



２０２３年以來，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）的領導班子調整最大，有

多名高管辭職，有人因到齡退休，有人因工作調整，也有人被查。同時，中行也補充了不少「新

鮮血液」。

其中，２０２３年３月，中行原董事長劉連舸因涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查。隨後河北

省副省長葛海蛟接任中行黨委書記、董事長一職。今年１月，國開行副行長、黨委委員劉進調任

中國銀行黨委委員，待履行完相關程序後有望出任副行長。

建行（００９３９）（滬：６０１９３９）方面，去年建行新聘任了兩名副行長，分別為王

兵、李民。王兵來自中國銀行，於２０２３年３月起任建行副行長；李民則是從建行成長起來的

幹部，自２０２３年９月起任建行副行長，同時還擔任建行人力資源部總經理一職。去年１２月

２９日，時任建行副行長崔勇調任中國光大集團，任光大集團黨委副書記、總經理。（ｌｃ）

