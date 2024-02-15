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AH股新聞

15/02/2024 09:54

《神州金融》四大行高管密集調整：工行農行仍缺行長

　　《經濟通通訊社１５日專訊》近段時間，國有四大行多名高管調整。其中，農行
（０１２８８）（滬：６０１２８８）深圳分行行長姚明德已出任工行黨委委員，待履行完相關
程序後將出任副行長一職。而農行行長目前處於空缺狀態，原行長付萬軍２０２３年１２月２６
日調任國家金融監督管理總局副局長。
　　今年１月，工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）行長廖林出任工行黨委書記，擬任董
事長，接替因年齡原因辭任的陳四清。隨著廖林將任董事長，工行的行長一職也由此出現空缺。
　
＊中行領導班子調整最大＊
　
　　２０２３年以來，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）的領導班子調整最大，有
多名高管辭職，有人因到齡退休，有人因工作調整，也有人被查。同時，中行也補充了不少「新
鮮血液」。
　　其中，２０２３年３月，中行原董事長劉連舸因涉嫌嚴重違紀違法被中紀委調查。隨後河北
省副省長葛海蛟接任中行黨委書記、董事長一職。今年１月，國開行副行長、黨委委員劉進調任
中國銀行黨委委員，待履行完相關程序後有望出任副行長。
　　建行（００９３９）（滬：６０１９３９）方面，去年建行新聘任了兩名副行長，分別為王
兵、李民。王兵來自中國銀行，於２０２３年３月起任建行副行長；李民則是從建行成長起來的
幹部，自２０２３年９月起任建行副行長，同時還擔任建行人力資源部總經理一職。去年１２月
２９日，時任建行副行長崔勇調任中國光大集團，任光大集團黨委副書記、總經理。（ｌｃ）

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