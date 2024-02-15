《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》港交所文件顯示，上海連鎖奶茶店滬上阿

姨已向港交所提交上市申請書。

滬上阿姨成立於２０１３年，起步於上海，發展於北方市場。與古茗、茶百道類似，滬上阿

姨主攻下沈市場，產品價格處於在１３元至２３元（人民幣．下同）之間，採取以加盟為重點的

業務模式。

去年滬上阿姨還推出新品牌「輕享版」，主要為三線及以下城市的消費者提供更具性價比的

茶飲選擇，主要產品的價格範圍在２元至１２元。

截至２０２３年９月３０日，滬上阿姨共有門店７２９７間，覆蓋全國３００多個城市。從

地域分布來看，包括山東、河南、河北、遼寧等在內的北方地區是其重點拓展區域。其中，山東

門店數達１０２４家，是首個破千家的地區。



＊滬上阿姨盈利能力在同行間並不突出＊



盈利能力方面，２０２２年，滬上阿姨實現營收２１﹒９９億元，同比增長３４％；實現淨

利潤１﹒４９億元，同比增長７９﹒２％。２０２３年前三季度，滬上阿姨實現營收２５﹒３５

億元，同比增長５４﹒１％；實現淨利潤３﹒２４億元，同比增長１８８﹒７％。

然而與同行相比，滬上阿姨的盈利能力並不突出。古茗１月初遞交的招股書顯示，２０２２

年，古茗營收５５﹒５９億元，經調整利潤為７﹒８８億元。２０２３年前三季度，古茗營收

５５﹒７１億元，經調整利潤為１０﹒４５億元。

茶百道披露的數據顯示，２０２２年，茶百道實現營收４２﹒３２億元，淨利潤為９﹒６５

億元；２０２３年一季度，實現營收１２﹒４６億元，淨利潤為２﹒８５億元。

