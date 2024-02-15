《環富通基金頻道１５日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司基金經理周勻指，從宏觀

角度來看，中國經濟內生性動能依然較疲弱，居民和企業信貸需求仍相對低迷，或存在較大的通

縮風險。政策方面，至今出台的常規性逆周期寬鬆政策對總需求改善較為有限，尚難以對沖經濟

結構性下行壓力，後續將需要關注３月份兩會和４月份政治局會議政策基調。

目前對內地股市看法已轉為中性。從多個角度來看，股票目前的估值水平均處於歷史極端值

區間。然而，低估值本身或難以催化股市上漲，需靜待景氣度邊際轉好跡象出現。考慮到手機銷

量和ＣｈａｔＧＰＴ訪問量等高頻數據短期走弱，加上估值和擁擠度較高等因素，對科技板塊的

觀點亦已下調至中性。



＊利率債前景正面，企業債短期有支持＊



債券方面，１０年期中國國債突破關鍵節點，目前收益率處於歷史低位，進一步下行空間可

能有限。考慮到較疲弱的宏觀環境對利率債依然有利，維持對此類資產的正面看法。企業債券方

面，國內企業基本面依然較疲弱，第四季度評級下調數量較多，信用息差亦處於歷史低位，但就

短期而言，企業淨融資有限，需求端機構配置壓力依然較大，技術面仍可為企業債券帶來支持。

（ｗａ）

