  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/02/2024 11:24

《基金觀點》法盛資管：新經濟在中國各領域崛起，需審視投資策略

　　《環富通基金頻道１５日專訊》法盛投資管理所屬Ｏｓｔｒｕｍ　Ａｓｓｅｔ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ投資專家就中國經濟發表評論。除監管措施外，中國人民銀行亦出乎意料
地宣布下調法定存款準備金率５０個基點，大型和小型銀行分別為１０厘及８厘，以恢復投資者
信心。有關公告令中國股市得以暫時喘定，而市場憧憬中央進一步推出貨幣刺激措施，令中國主
權債券市場反彈，１０年期利率跌至２﹒４２厘，創２２年來新低。與美國之間的利率差距縮小
，亦讓人行有更多空間進行減息及振興舉措，透過注入流動性支撐房地產市場並穩定金融市場。
　
＊當局對投資者擔憂更敏感，中證Ａ５０指數著重綠色經濟＊
　
　　在２０２１年至２０２２年期間，中央推出一系列針對金融科技、教育及電玩行業的壓制政
策，對國際投資者帶來傷害。但有別於２０２１年科技股暴跌時態度，中國當局現時對投資者的
擔憂更為敏感，立即解僱了電玩監管部門的負責人，並宣布已通過１０５款新遊戲的審查。騰訊
（００７００）股價已見反彈，但尚未恢復到危機前的水平。國內政策的反覆，亦是中國股市下
跌的原因之一。２０２３年，拜登政府收緊對中國的科技限制，包括禁止向中國出口美國科技產
品並限制美國使用中國技術，令標普５００資訊科技指數與恒生指數之間的差距進一步拉開。
　　中國雖然僅處於經濟轉型初期階段，正在調整經濟發展模式以過渡到新經濟領域，但新經濟
已在各領域迅速崛起，例如可再生能源技術與人工智能。為了讓股票市場指數更準確地反映中國
的經濟轉型，中國股市監管機構推出全新的中證Ａ５０股票市場指數。該指數從產業龍頭企業中
選取市值最大的５０隻股票，指數組成更加平衡，尤其金融板塊的權重有所下降。由於可再生能
源技術份額的增加，中證Ａ５０比滬深３００指數更著重綠色經濟。　
　　恒大（０３３３３）清盤、經濟指標疲弱以及地緣政治局勢緊張，導致年初中國股市的投資
者情緒惡化。政策轉向寬鬆應該可支撐房地產市場並減少流動性風險。作為中國股票投資者，新
經濟領域尤其是科技與可再生能源行業的迅速崛起，促使人們重新審視投資策略，畢竟正在轉型
的不僅中國經濟，還有中國股票市場。（ｗａ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金