《環富通基金頻道１５日專訊》法盛投資管理所屬Ｏｓｔｒｕｍ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ投資專家就中國經濟發表評論。除監管措施外，中國人民銀行亦出乎意料

地宣布下調法定存款準備金率５０個基點，大型和小型銀行分別為１０厘及８厘，以恢復投資者

信心。有關公告令中國股市得以暫時喘定，而市場憧憬中央進一步推出貨幣刺激措施，令中國主

權債券市場反彈，１０年期利率跌至２﹒４２厘，創２２年來新低。與美國之間的利率差距縮小

，亦讓人行有更多空間進行減息及振興舉措，透過注入流動性支撐房地產市場並穩定金融市場。



＊當局對投資者擔憂更敏感，中證Ａ５０指數著重綠色經濟＊



在２０２１年至２０２２年期間，中央推出一系列針對金融科技、教育及電玩行業的壓制政

策，對國際投資者帶來傷害。但有別於２０２１年科技股暴跌時態度，中國當局現時對投資者的

擔憂更為敏感，立即解僱了電玩監管部門的負責人，並宣布已通過１０５款新遊戲的審查。騰訊

（００７００）股價已見反彈，但尚未恢復到危機前的水平。國內政策的反覆，亦是中國股市下

跌的原因之一。２０２３年，拜登政府收緊對中國的科技限制，包括禁止向中國出口美國科技產

品並限制美國使用中國技術，令標普５００資訊科技指數與恒生指數之間的差距進一步拉開。

中國雖然僅處於經濟轉型初期階段，正在調整經濟發展模式以過渡到新經濟領域，但新經濟

已在各領域迅速崛起，例如可再生能源技術與人工智能。為了讓股票市場指數更準確地反映中國

的經濟轉型，中國股市監管機構推出全新的中證Ａ５０股票市場指數。該指數從產業龍頭企業中

選取市值最大的５０隻股票，指數組成更加平衡，尤其金融板塊的權重有所下降。由於可再生能

源技術份額的增加，中證Ａ５０比滬深３００指數更著重綠色經濟。

恒大（０３３３３）清盤、經濟指標疲弱以及地緣政治局勢緊張，導致年初中國股市的投資

者情緒惡化。政策轉向寬鬆應該可支撐房地產市場並減少流動性風險。作為中國股票投資者，新

經濟領域尤其是科技與可再生能源行業的迅速崛起，促使人們重新審視投資策略，畢竟正在轉型

的不僅中國經濟，還有中國股票市場。（ｗａ）

