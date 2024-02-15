《經濟通通訊社１５日專訊》ＭＳＣＩ周二（１３日）公布２０２４年２月份指數審議結果

，最終調整將於２月２９日收市後生效。

在最新的調整中，ＭＳＣＩ中國Ａ股指數共納入４隻成分股，剔除４８隻股份。新增的４隻

個股份別為招商公路（深：００１９６５）、華大智造（滬：６８８１１４）、美的集團

（深：０００３３３）、三星醫療（滬：６０１５６７），而被剔除的股份包括金地集團

（滬：６００３８３）、思瑞浦（滬：６８８５３６）、華大基因（深：３００６７６）等。

ＭＳＣＩ大規模調整樣本，或進一步印證外資撤離中國股市的趨勢，不過《上海證券報》引

述市場人士指，ＭＳＣＩ的樣本調整對Ａ股影響微乎其微。分析指，一是本次調樣為常規季度調

整，有關股份可能因為降至市值門檻以下而被剔除。二是剔除樣本合計權重不大，初步估算也就

在２％左右，流出資金有限。

報道更以資金近期循陸股通回流Ａ股，反擊Ａ股信心危機論。文章指，進入２月以來，北向

資金回流態勢明顯，春節假期前北向資金連續八個交易日淨買入，累計２月合計淨買入

２１１﹒６９億元人民幣。而全球資金流向監測平台ＥＰＦＲ公布的最新數據顯示，２月初中國

股票基金資金流入量亦見激增，上周中國股票基金更打破了２０１５年第三季度初創下的單周資

金流入紀錄，單周吸引了超過１９０億美元的資金。（ｌｃ）

