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AH股新聞

15/02/2024 10:24

《神州金融》河南伊川農商行貸款審批如虛設，多家支行高管被重判

　　《經濟通通訊社１５日專訊》河南省焦作市中級人民法院日前集中披露了多則違法放貸案的
判決書，被告均為伊川農商行的支行行長、副行長和客戶經理等，罪名包括違法發放貸款罪、挪
用資金罪、職務侵佔罪等，被判處三年至十四年不等的有期徒刑並處罰金。這起案件時長橫跨
２０１１年至２０２２年，有人涉案金額甚至高達數十億元（人民幣．下同），從判決書內容可
見，這起案件有典型的集體犯案特徵。
　　以伊川農商行平等支行為例，案中該支行兩任行長金某和彭某同於２０２２年８月６日被逮
捕，分別被判有期徒刑１４年和１１年，二人同被處罰金２０萬元。
　　判罪書指，２０１１年８月至２０１８年１月，在金某擔任伊川農商行平等支行行長及支行
貸款管理小組組長期間，對借款人的經營狀況、借款用途、還款能力等沒有盡職履行審查責任，
長期違反國家規定審批發放貸款，並在貸款到期後，為借款人發放換據貸款增加額度以貸倒貸，
使貸前調查、貸款審查、審批流於形式，致使銀行遭受特別重大損失。
　　金某還利用其擔任支行行長的職務便利，為幫助同在銀行工作的妻子衝存款任務，９次挪用
資金並存入其妻所在銀行，挪用資金累計達２﹒１４億元
　　至於彭某當時是金某的下屬，他在金某的主導下違反國家關於貸款發放的規定，使貸款調查
流於形式，撰寫缺乏真實性的調查報告提供給銀行貸款審批部門，致使貸款發放。
　　金某和彭某接受調查時表示，兩人以支行行長身份交辦信貸員發放部分貸款，即使貸戶通過
找冒名貸款人、虛假貸款手續、註冊空殼公司申請貸款，信貸員都不得不辦理，甚至要為逾期還
款的貸戶續貸、增貸，形成惡性循環。判決書指，在二人擔任支行行長期間，合共發放７６０筆
貸款，借出金額６４﹒５３億元。
　
＊前董事長多年前受查，曾引發擠提危機＊
　
　　如此隻手遮天的違規放貸行為，銀行領導人對此責無旁貸。在２０１９年１０月，伊川農商
行原黨委書記、董事長康鳳立涉嫌嚴重違紀違法被免職，接受新鄉市紀委監委紀律審查和監察調
查，消息隨即引發銀行擠提，直至地方金融當局強調銀行資金充足後事件才有所平息。
　　山高皇帝遠，加上中國農村社會普遍講究人情關係以及信用意識淡薄，導致內地村鎮銀行管
理問題叢生。這些銀行一方面違規放貸，另一方面大肆高息攬儲，很可能成為金融危機的導火索

　　同樣是在河南省，２０２２年４月多家村鎮銀行集體關閉線上取款和轉帳渠道，引發全國存
戶擠提，儘管當局已出面墊付部分存款，但至今仍有事主未能取回存款，發起各種線下維權行動
。原中國銀保監把事件定性為銀行股東河南新財富集團透過內外勾結、利用第三方平台以及資金
掮客等方式吸收公眾資金，事後各地村鎮銀行加速整合，成立省級聯合銀行，以化零為整的方式
收緊監管及控制風險。（ｅｙ）

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