《經濟通通訊社１５日專訊》河南省焦作市中級人民法院日前集中披露了多則違法放貸案的

判決書，被告均為伊川農商行的支行行長、副行長和客戶經理等，罪名包括違法發放貸款罪、挪

用資金罪、職務侵佔罪等，被判處三年至十四年不等的有期徒刑並處罰金。這起案件時長橫跨

２０１１年至２０２２年，有人涉案金額甚至高達數十億元（人民幣．下同），從判決書內容可

見，這起案件有典型的集體犯案特徵。

以伊川農商行平等支行為例，案中該支行兩任行長金某和彭某同於２０２２年８月６日被逮

捕，分別被判有期徒刑１４年和１１年，二人同被處罰金２０萬元。

判罪書指，２０１１年８月至２０１８年１月，在金某擔任伊川農商行平等支行行長及支行

貸款管理小組組長期間，對借款人的經營狀況、借款用途、還款能力等沒有盡職履行審查責任，

長期違反國家規定審批發放貸款，並在貸款到期後，為借款人發放換據貸款增加額度以貸倒貸，

使貸前調查、貸款審查、審批流於形式，致使銀行遭受特別重大損失。

金某還利用其擔任支行行長的職務便利，為幫助同在銀行工作的妻子衝存款任務，９次挪用

資金並存入其妻所在銀行，挪用資金累計達２﹒１４億元

至於彭某當時是金某的下屬，他在金某的主導下違反國家關於貸款發放的規定，使貸款調查

流於形式，撰寫缺乏真實性的調查報告提供給銀行貸款審批部門，致使貸款發放。

金某和彭某接受調查時表示，兩人以支行行長身份交辦信貸員發放部分貸款，即使貸戶通過

找冒名貸款人、虛假貸款手續、註冊空殼公司申請貸款，信貸員都不得不辦理，甚至要為逾期還

款的貸戶續貸、增貸，形成惡性循環。判決書指，在二人擔任支行行長期間，合共發放７６０筆

貸款，借出金額６４﹒５３億元。



＊前董事長多年前受查，曾引發擠提危機＊



如此隻手遮天的違規放貸行為，銀行領導人對此責無旁貸。在２０１９年１０月，伊川農商

行原黨委書記、董事長康鳳立涉嫌嚴重違紀違法被免職，接受新鄉市紀委監委紀律審查和監察調

查，消息隨即引發銀行擠提，直至地方金融當局強調銀行資金充足後事件才有所平息。

山高皇帝遠，加上中國農村社會普遍講究人情關係以及信用意識淡薄，導致內地村鎮銀行管

理問題叢生。這些銀行一方面違規放貸，另一方面大肆高息攬儲，很可能成為金融危機的導火索

。

同樣是在河南省，２０２２年４月多家村鎮銀行集體關閉線上取款和轉帳渠道，引發全國存

戶擠提，儘管當局已出面墊付部分存款，但至今仍有事主未能取回存款，發起各種線下維權行動

。原中國銀保監把事件定性為銀行股東河南新財富集團透過內外勾結、利用第三方平台以及資金

掮客等方式吸收公眾資金，事後各地村鎮銀行加速整合，成立省級聯合銀行，以化零為整的方式

收緊監管及控制風險。（ｅｙ）

