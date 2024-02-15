《經濟通通訊社１５日專訊》據《中國新聞網》報道，據工、農、中、建、交五大國有銀行

最新披露，其對接的房地產融資「白名單」項目已超過８０００個，不過投放貸款仍未見積極。

其中，建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）除了已對接超過２０００個白名單項

目外，還對５個項目實現貸款投放，投放金額近３０億元人民幣，分別來自北京、福建、安徽、

河南等分行；而交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）已對接１４４２個白名單項目，

並對個別項目實現貸款投放。

工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）上周表示，已對接超過２０００個白名單項

目，並率先實現對多個城市多個項目的貸款投放，既包括國有房企，也包括民營房企，惟沒有提

及具體貸款投放情況。

至於中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）此前透露，已推進超過１１０個項目的

審批工作，合計金額約５５０億元人民幣，其中７５個項目審批已完成，但沒有提及貸款投放情

況；農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）披露，累計已對接超過２７００個白名單項

目，新審批項目超過１０個，同樣沒有提及貸款投放情況。（ｅｙ）

