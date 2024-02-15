《經濟通通訊社１５日專訊》近日有內媒報道指，不少在海南三亞度歲的旅客因未提前購買

回程機票而面對「出島難」問題，從三亞飛往內地多個主要城市的機票價格明顯上漲，而且經濟

艙基本上無餘票，僅剩價格上萬元（人民幣．下同）的商務艙。有網民就在社交平台發布「曲線

回家攻略」，建議購買三亞飛國內城市如上海、北京再轉機飛南韓首爾的中轉航班，指早兩天查

詢２月１６日三亞飛上海再轉飛首爾，全程的商務艙只需三千多元，昨日再查詢才漲到４０００

元－８０００元，比三亞直飛上海便宜，「在國內第一段航程結束就下飛機，至少可以節約幾千

元」。

據了解，２０２４年春運海南客流大增，整體同比增長３０％以上，節前進島和節中節後出

島機票均供不應求，２月１３日已達出島客流高峰，預計高峰將持續至２月１９日左右。



＊瓊州海峽大年初四客流車流創新高＊



此外，據交通運輸部珠江航務管理局消息，來往海南與廣東之間瓊州海峽省際客滾運輸出現

回程高峰，客運量和車運量在春運第１９天（２月１３日大年初四）雙雙創單日新高，分別達

１７萬人次和３﹒７９萬輛次，較去年同期分別增長２４﹒９％、１５﹒７％。

春運首１９天，瓊州海峽省際客滾運輸累計發送旅客２４４﹒２萬人次、發送車輛

５５﹒９６萬輛次，較２０２３年同期分別增長３１﹒９％、１６﹒９％。交通部門預計，２月

１６日、１７日瓊州海峽客流車流將出現回程最高峰，日運送旅客將在１７萬人次以上，車輛將

突破４萬輛。瓊州海峽將增開班次，力爭每日開航３００班次以上，並繼續全面實施預約過海制

度。（ｓｌ）

