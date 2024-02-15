  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/02/2024 10:24

《中國要聞》春節三亞回程機票太貴，網民教買飛首爾中轉京滬航班

　　《經濟通通訊社１５日專訊》近日有內媒報道指，不少在海南三亞度歲的旅客因未提前購買
回程機票而面對「出島難」問題，從三亞飛往內地多個主要城市的機票價格明顯上漲，而且經濟
艙基本上無餘票，僅剩價格上萬元（人民幣．下同）的商務艙。有網民就在社交平台發布「曲線
回家攻略」，建議購買三亞飛國內城市如上海、北京再轉機飛南韓首爾的中轉航班，指早兩天查
詢２月１６日三亞飛上海再轉飛首爾，全程的商務艙只需三千多元，昨日再查詢才漲到４０００
元－８０００元，比三亞直飛上海便宜，「在國內第一段航程結束就下飛機，至少可以節約幾千
元」。
　　據了解，２０２４年春運海南客流大增，整體同比增長３０％以上，節前進島和節中節後出
島機票均供不應求，２月１３日已達出島客流高峰，預計高峰將持續至２月１９日左右。
　
＊瓊州海峽大年初四客流車流創新高＊
　
　　此外，據交通運輸部珠江航務管理局消息，來往海南與廣東之間瓊州海峽省際客滾運輸出現
回程高峰，客運量和車運量在春運第１９天（２月１３日大年初四）雙雙創單日新高，分別達
１７萬人次和３﹒７９萬輛次，較去年同期分別增長２４﹒９％、１５﹒７％。
　　春運首１９天，瓊州海峽省際客滾運輸累計發送旅客２４４﹒２萬人次、發送車輛
５５﹒９６萬輛次，較２０２３年同期分別增長３１﹒９％、１６﹒９％。交通部門預計，２月
１６日、１７日瓊州海峽客流車流將出現回程最高峰，日運送旅客將在１７萬人次以上，車輛將
突破４萬輛。瓊州海峽將增開班次，力爭每日開航３００班次以上，並繼續全面實施預約過海制
度。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金