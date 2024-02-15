《經濟通通訊社１５日專訊》前海開源基金首席經濟學家楊德龍近日在微博發文指出，在政

策不斷加碼，國家隊加大入市力度之下，龍年股市行情值得期待。他並認為，目前市場已經處於

歷史底部區域的位置，還有很多消費股已經跌了三年，新能源股票跌了兩年，從調整的時間和空

間來看已經足夠多了。所以２０２４年的行情機會實際上是跌出來的機會，這些被錯殺的優質股

票，還有一些優質的基金，已經具備比較明顯的配置價值。

他表示，在過去這半年多的時間，市場的賺錢效應比較差，這也是投資者缺乏信心的原因。

２０２４年市場將會否極泰來，政策面已經非常明確，就是市場越跌，國家隊入市的資金量越大

。要徹底扭轉市場的趨勢，需要更多的政策利好支持，需要通過政策來提升投資者對經濟增長的

預期，提振股市的表現。政策的方向非常明確，並且後續可能會進一步加碼利好經濟的政策、利

好股市的政策。「我們要記住那句話，沒有一個冬天不可逾越，沒有一個春天不會到來，所以在

當前市場已經處於歷史底部區域，並且政策目標非常明確的情況之下，大家一定要保持信心、保

持耐心」。（ｓｌ）

