《經濟通通訊社１５日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根

、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、法國總統外事顧問博納邀請，中共中央政治局委員、外交部長王

毅將於２月１６日至２１日出席第６０屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」活動上發表演講，結

合會議主題就重大國際問題介紹中方立場，並訪問西班牙、法國，在法國舉行中法戰略對話。

外交部介紹，王毅將在慕尼黑安全會議上就構建人類命運共同體、倡導平等有序的世界多極

化闡釋中方主張。此外，王毅此次訪問西班牙，正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的５０年之

際，也是中國外長時隔近６年再次訪西，中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建

交５０周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略夥伴關係注入新的內涵

。



＊中法將舉行新一輪戰略對話＊



與此同時，今年是中法建交６０周年，王毅此訪是今年中法首場重要訪問，將同法方舉行雙

邊會見，並同法國總統外事顧問博納舉行新一輪中法戰略對話。中方期待同法方一道，進一步深

化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大務實合作和人文交流，加強多邊議題上的溝通協作，共同引領

中歐關係行穩致遠，並為世界和平、穩定與發展進步作出積極貢獻。（ｓｌ）

