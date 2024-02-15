《經濟通通訊社１５日專訊》據燈塔專業版數據，截至２月１５日１３時４９分，２０２４

年春節檔（２月１０日－２月１７日）檔期總票房（含預售）突破６２億元人民幣，進入中國影

史春節檔票房前三。

賈玲主演及導演的《熱辣滾燙》、韓寒執導兼編劇的《飛馳人生２》、國產動畫電影《熊出

沒．逆轉時空》暫列春節檔期票房前三位。其中，《熱辣滾燙》票房截至２月１５日１２時４７

分突破２１億元人民幣，並在除江蘇以外全國３０省奪得票房冠軍。（ｓｌ）

