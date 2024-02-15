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AH股新聞

15/02/2024 14:18

《行業數據》內地春節檔總票房破６２億，《熱辣滾燙》３０省奪冠

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據燈塔專業版數據，截至２月１５日１３時４９分，２０２４
年春節檔（２月１０日－２月１７日）檔期總票房（含預售）突破６２億元人民幣，進入中國影
史春節檔票房前三。
　　賈玲主演及導演的《熱辣滾燙》、韓寒執導兼編劇的《飛馳人生２》、國產動畫電影《熊出
沒．逆轉時空》暫列春節檔期票房前三位。其中，《熱辣滾燙》票房截至２月１５日１２時４７
分突破２１億元人民幣，並在除江蘇以外全國３０省奪得票房冠軍。（ｓｌ）

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