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AH股新聞

15/02/2024 16:15

《中國要聞》黨政機關今年要習慣過緊日子，節約資源反食品浪費

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《新華社》引述國家機關事務管理局報道，２０２４年國管
局將嚴格落實黨政機關要習慣過緊日子要求，持續推進公共機構能源資源節約和生態環境保護工
作，組織實施節約能源、水、糧食、資產等資源的具體舉措，推進資源節約集約循環高效利用。
　　報道指，國管局將聚焦公共機構帶頭節約，嚴格執行能源消費總量與強度「雙控」制度，抓
好電、油、氣等能源節約，強化能耗定額指標管理，完成能源消費年度下降指標；推廣運用先進
的節水技術、設備和產品，開展公共機構節水器具普及行動，切實提升水資源利用效率；抓實反
食品浪費工作，全面實施機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度等；組織第二批全國公共
機構生活垃圾分類示範點遴選活動，開展公共機構生活垃圾分類志願服務活動，推動公共機構廢
棄物循環利用體系建設。
　　此外，國管局還將在２０２４年啟動中央國家機關２０２５－２０３０年節能改造規劃編制
工作，不斷強化節能減碳項目工作系統性、前瞻性和針對性；推進全國公共機構節約能源資源綜
合信息平台部署應用，提升能源資源消費數據統計質量與效率；優化公共機構用能結構，減少煤
炭等化石燃料消費，推廣新能源新技術；鼓勵應用市場化機制，積極引入社會力量，推動更多能
源費用托管等合同能源管理項目落地。（ｓｌ）

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