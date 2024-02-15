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AH股新聞

15/02/2024 17:14

《中國要聞》大年初五跨區域流動人次逾３億，較疫前增２４﹒４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》交通運輸部公布，２０２４年綜合運輸春運工作專班數據顯示
，２月１４日（春運第２０天，農曆正月初五），全社會跨區域人員流動量３０６９９萬人次，
環比增長１﹒９％，比２０２３年同期增長１０﹒２％，比２０１９年同期增長２４﹒４％。
　　其中，鐵路客運量１４２４﹒５萬人次，環比增長１０﹒２％，比２０２３年同期增長
３８﹒５％，比２０１９年同期增長２７﹒１％。
　　公路人員流動量２８８９１萬人次，環比增長１﹒４％，比２０２３年同期增長８﹒７％，
比２０１９年同期增長２５％。當中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量
２６４１２萬人次，環比增長０﹒９％，比２０２３年同期增長７﹒９％，比２０１９年同期增
長４７﹒３％；公路營業性客運量２４７９萬人次，環比增長８﹒１％，比２０２３年同期增長
１８％，比２０１９年同期下降５２﹒１％。
　　水路客運量１４９﹒３萬人次，環比增長８﹒４％，比２０２３年同期增長５２﹒７％，比
２０１９年同期下降４１﹒５％。
　　民航客運量２３４﹒４萬人次，環比增長２﹒２％，比２０２３年同期增長４８﹒５％，比
２０１９年同期增長１７﹒４％。（ｓｌ）

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