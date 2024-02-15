《經濟通通訊社１５日專訊》交通運輸部公布，２０２４年綜合運輸春運工作專班數據顯示

，２月１４日（春運第２０天，農曆正月初五），全社會跨區域人員流動量３０６９９萬人次，

環比增長１﹒９％，比２０２３年同期增長１０﹒２％，比２０１９年同期增長２４﹒４％。

其中，鐵路客運量１４２４﹒５萬人次，環比增長１０﹒２％，比２０２３年同期增長

３８﹒５％，比２０１９年同期增長２７﹒１％。

公路人員流動量２８８９１萬人次，環比增長１﹒４％，比２０２３年同期增長８﹒７％，

比２０１９年同期增長２５％。當中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量

２６４１２萬人次，環比增長０﹒９％，比２０２３年同期增長７﹒９％，比２０１９年同期增

長４７﹒３％；公路營業性客運量２４７９萬人次，環比增長８﹒１％，比２０２３年同期增長

１８％，比２０１９年同期下降５２﹒１％。

水路客運量１４９﹒３萬人次，環比增長８﹒４％，比２０２３年同期增長５２﹒７％，比

２０１９年同期下降４１﹒５％。

民航客運量２３４﹒４萬人次，環比增長２﹒２％，比２０２３年同期增長４８﹒５％，比

２０１９年同期增長１７﹒４％。（ｓｌ）

