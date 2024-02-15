《經濟通通訊社１５日專訊》海南省自大年初四（１３日）開始出現出島客流高峰，從當地

熱門旅遊城市三亞前往國內其他城市的經濟艙機票一票難求。三亞市今日發布遊客返程出行溫馨

提示，建議未提前購買機票的遊客錯峰出行或從海口、博鰲前往其他城市轉機返程。《海南日報

》則引述海南省旅遊和文化廣電體育廳指出，國家民航局已同意增加海南運力，以有效緩解春運

返程航班緊張等相關問題，有關航企正在報送計劃。

報道指出，海口美蘭國際機場昨日增加寬體機投放１０架次，達到１００架次，相較

２０２３年增加１６﹒３％；其中北上深成渝航線分別為２６、１４、８、１２、１０架次。三

亞鳳凰國際機場積極協調航空公司增加北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、昆明、西安、重

慶等重點客源地航線運力投放，南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）、海南航空、中

國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、四川航空分別更換寬體機型執飛三亞航線。三亞

鳳凰國際機場２０２４年春節黃金周期間（２月１０日至１７日）計劃執行航班２９７４架次，

預計運送旅客超過６３萬人次，而２月以來每日旅客吞吐量均超７﹒５萬人次。

另據海南航空表示，為確保節後出島旅客返程順暢，大年初五至大年初八（１５－１７日）

高峰期間，海南航空計劃在海南地區安排每日１１０班出港航班，其中海口每日８０班，三亞每

日２７班；同時調配充足的寬體機運力保障熱門出島航線，每日３４班，佔出港總班次比例

３１％，寬體機航線目的地覆蓋北京、廣州、深圳、杭州、重慶、成都、哈爾濱等熱點城市。

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