《經濟通通訊社１６日專訊》據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至２月１６日１３時１５
分，２０２４年度大盤票房（含預售）突破１００億元人民幣，其中春節檔總票房（含預售）已
突破７０億元人民幣。
截至目前，暫列２０２４年票房前十名為：１、《熱辣滾燙》 ２、《飛馳人生２》 ３、
《熊出沒．逆轉時空》 ４、《第二十條》 ５、《年會不能停！》 ６、《金手指》 ７、《
臨時劫案》 ８、《潛行》 ９、《一閃一閃亮星星》 １０、《三大隊》。（ｒｙ）
16/02/2024 14:02
《行業數據》今年度內地電影總票房破百億，春節檔破７０億
《經濟通通訊社１６日專訊》據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至２月１６日１３時１５
分，２０２４年度大盤票房（含預售）突破１００億元人民幣，其中春節檔總票房（含預售）已
突破７０億元人民幣。
截至目前，暫列２０２４年票房前十名為：１、《熱辣滾燙》 ２、《飛馳人生２》 ３、
《熊出沒．逆轉時空》 ４、《第二十條》 ５、《年會不能停！》 ６、《金手指》 ７、《
臨時劫案》 ８、《潛行》 ９、《一閃一閃亮星星》 １０、《三大隊》。（ｒｙ）
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