  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/02/2024 14:02

《行業數據》今年度內地電影總票房破百億，春節檔破７０億

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至２月１６日１３時１５
分，２０２４年度大盤票房（含預售）突破１００億元人民幣，其中春節檔總票房（含預售）已
突破７０億元人民幣。
　　截至目前，暫列２０２４年票房前十名為：１、《熱辣滾燙》　２、《飛馳人生２》　３、
《熊出沒．逆轉時空》　４、《第二十條》　５、《年會不能停！》　６、《金手指》　７、《
臨時劫案》　８、《潛行》　９、《一閃一閃亮星星》　１０、《三大隊》。（ｒｙ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金