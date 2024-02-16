《經濟通通訊社１６日專訊》據電影訂票平台燈塔專業版數據，截至２月１６日１３時１５

分，２０２４年度大盤票房（含預售）突破１００億元人民幣，其中春節檔總票房（含預售）已

突破７０億元人民幣。

截至目前，暫列２０２４年票房前十名為：１、《熱辣滾燙》 ２、《飛馳人生２》 ３、

《熊出沒．逆轉時空》 ４、《第二十條》 ５、《年會不能停！》 ６、《金手指》 ７、《

臨時劫案》 ８、《潛行》 ９、《一閃一閃亮星星》 １０、《三大隊》。（ｒｙ）

