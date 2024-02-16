《經濟通通訊社１６日專訊》兔年Ａ股市場跌宕起伏，展望龍年Ａ股市場，內媒《澎湃新聞

》引述施羅德基金管理（中國）有限公司副總經理、首席投資官安昀的看法指出，在資產配置層

面，對股票市場觀點較為積極。從宏觀經濟層面看，雖然經濟復甦或仍需要時間，但從周期角度

看已經處於低位；從估值角度看，Ａ股無論是和歷史比，還是和國際比，或者跨資產比，都處於

性價比突出的位置。從資金面角度看，金融市場參與者及社會對於股票的情緒較低，未來也存在

資金再平衡的空間。

安昀表示，中國資產放在全球來看，特別是股票市場，其實非常有吸引力，因為中國市場規

模非常大，上市公司多、行業廣，市值分布也比較廣。從基金績效來看，如果認認真真選股，Ａ

股市場超額收益的潛力一直比較大。從Ａ股市場現狀來看，國際投資者目前最關注的是房地產和

消費復甦的進程。從宏觀方面來看，經濟數據是國際投資者關注的重點。安昀指出，未來如果連

續兩個月以上經濟數據走強或反彈，「我覺得大家對市場的信心肯定會更好」。

至於目前市場對政策刺激比較鈍化，安昀認為，投資者依然有一些擔憂。短期看，經濟各項

指標邊際走弱，並顯示出一定的通縮風險；中期看，仍對經濟的結構性風險有擔心，其中較主要

的是房地產市場。安昀指出，政策發酵需要時間，市場也期待更大力度政策的出台。股票市場在

大的拐點面前往往會有一定的慣性，市場參與者的預期調整需要時間。（ｓｌ）

