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AH股新聞

16/02/2024 11:42

《中國要聞》海關總署：強化稅收徵管，全力以赴完成稅收預算目標

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，海關總署負責人日前表示，今年海關將強
化稅收徵管，努力實現應收盡收，全力以赴完成稅收預算目標，同時認真落實各項減稅降稅政策
措施，不斷優化稅收服務，確保應惠盡惠。
　　去年全年海關稅收入庫２﹒２１萬億元（人民幣．下同），為保障中央財政收入作出積極貢
獻。與此同時，全國海關積極推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）等２２個優惠貿
易安排原產地規則和關稅減讓措施落地見效，享惠進口貨值１﹒２２萬億元，稅款減讓
１０６２﹒６億元。（ｓｌ）

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