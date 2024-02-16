《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，海關總署負責人日前表示，今年海關將強

化稅收徵管，努力實現應收盡收，全力以赴完成稅收預算目標，同時認真落實各項減稅降稅政策

措施，不斷優化稅收服務，確保應惠盡惠。

去年全年海關稅收入庫２﹒２１萬億元（人民幣．下同），為保障中央財政收入作出積極貢

獻。與此同時，全國海關積極推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）等２２個優惠貿

易安排原產地規則和關稅減讓措施落地見效，享惠進口貨值１﹒２２萬億元，稅款減讓

１０６２﹒６億元。（ｓｌ）

