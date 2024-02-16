《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，住房城鄉建設部將每年改造逾１０萬公里

地下管線。

報道指，今年中國將大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推

進城市生命線安全工程建設。住建部相關司局負責人表示，地下管網包括城市範圍內為滿足生活

生產需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。目前全國

城市的供水管道長度達１１０﹒３０萬公里，排水管道長度９１﹒３５萬公里，天然氣管道長度

９８﹒０４萬公里，供熱管道長度４９﹒３４萬公里。（ｓｌ）

