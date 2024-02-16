《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，住房城鄉建設部將每年改造逾１０萬公里
地下管線。
報道指，今年中國將大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推
進城市生命線安全工程建設。住建部相關司局負責人表示，地下管網包括城市範圍內為滿足生活
生產需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。目前全國
城市的供水管道長度達１１０﹒３０萬公里，排水管道長度９１﹒３５萬公里，天然氣管道長度
９８﹒０４萬公里，供熱管道長度４９﹒３４萬公里。（ｓｌ）
16/02/2024 11:58
《中國要聞》內地將每年改造十萬公里地下管線，提升排水防澇能力
《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，住房城鄉建設部將每年改造逾１０萬公里
地下管線。
報道指，今年中國將大力推進城市地下管網改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推
進城市生命線安全工程建設。住建部相關司局負責人表示，地下管網包括城市範圍內為滿足生活
生產需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。目前全國
城市的供水管道長度達１１０﹒３０萬公里，排水管道長度９１﹒３５萬公里，天然氣管道長度
９８﹒０４萬公里，供熱管道長度４９﹒３４萬公里。（ｓｌ）
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