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AH股新聞

16/02/2024 14:57

《中國要聞》三亞寬體客機日均航班、瓊州海峽單日運量均創新高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》海南不少旅客歡度春節假期後，因未提前購買回程機票而面臨
「出島難」問題。民航局表示，春運以來（１月２６日－２月１４日），三亞機場累計保障航班
７４６８架次，運輸旅客１５７﹒４萬人次，旅客吞吐量同比增長１４﹒３２％。隨著進入回程
高峰，２月１３日、１４日，三亞機場出港客座率分別達到９８％、９９％。春運期間，三亞機
場日均運行寬體機１３６班，佔三亞機場總運輸航班量的３６％；海口機場日均運行寬體機８９
班，佔海口機場總運輸航班量的１３﹒７８％，兩個機場的寬體機運行量均已超過歷史最高值。
　　民航局並指出，關注到網上經濟艙機票緊缺、商務艙機票價高的聲音，已指導民航中南地區
管理局、海南監管局、三亞監管局迅速建立工作協同機制，在春運前期運力增配工作的基礎上，
專題調度、多措並舉保障旅客出行。民航局將持續加強航空運輸市場監測和監管，及時提醒航空
公司履行社會責任，避免商務艙票價過快上漲，確保航空運輸市場平穩有序。
　
＊海南離島航班票價有所下降，車客輪渡滿負荷＊
　
　　內媒《澎湃新聞》從多家航空公司方面了解到，海南航空、南航、國航等多家航企目前都已
增加海南離島運力，或是使用寬體機緩解海南回程客流緊張的情況，與此同時，海南離島航班票
價已有所下降。
　　另外，據廣東海事局，瓊州海峽客滾運輸正值春運回程最高峰。２月１５日即春運第２１天
，瓊州海峽客滾運輸共發送旅客近１８﹒８萬人次、車輛近３﹒９萬輛次，較去年同期分別增長
２６﹒３％、１０﹒７％，旅客、車輛單日運量分別突破歷史最高紀錄，連創新高。２月１０日
至１５日期間，累計發送旅客９２﹒２萬人次、發送車輛２０﹒６萬輛次，較去年同期分別增長
４０％、２５％。
　　目前瓊州海峽進島方向車客輪渡票尚有餘票，出島方向的新海港、秀英港、鐵路南港已滿負
荷運轉，運輸需求大於運輸能力，仍有部分旅客反映「購票難」，特別是新能源小車船票更為緊
張。
　　根據離島輪渡售票規則，燃油小汽車船票提前１５天開售，新能源車船票提前７天開售。《
紅星新聞》指，有駕駛新能源車自駕遊海南的旅客原計劃２月１６日離開，但最後只搶到２月
２１日離島的輪渡船票，不得不向領導申請假期，把今年的５天年假全部用完。（ｓｌ）

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