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AH股新聞

16/02/2024 14:59

《神州金融》曲江文投逾２億票據逾期，將被暫停商業匯票承兌服務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上海票據交易所近日在票據信息披露平台發布《截至２０２４
年１月３１日承兌人逾期名單》顯示，曲江文旅（滬：６００７０６）母公司西安曲江文化產業
投資（集團）有限公司（下稱「曲江文投」）名列其中。根據《商業匯票信息披露操作細則》，
票交所將暫停為名單內承兌人提供商業匯票承兌服務。有內媒通過票據承兌人信用信息披露查詢
了解，曲江文投累計逾期發生額為２﹒３５億元（人民幣．下同），逾期餘額為３５００萬元。
　　曲江文投是由西安曲江新區管委會投資成立的大型國有全資企業，註冊資本８３億元。同屬
曲江新區管委會的西安曲江文化控股有限公司（下稱「曲江文控」），其子公司西安曲江渼陂湖
投資建設有限公司一隻境內債曾逼近交叉違約。內地信用評級公司中證鵬元上月發出風險警告，
指曲江渼陂湖截至去年１２月２６日發生２筆金融機構債務逾期，逾期金額超過９１７３萬元，
並已觸發境內債「２１渼陂０１」的交叉違約保護條款。不過，曲江文控隨後發公告稱，逾期債
務已在一個月寬限期內完成兌付。
　　另外，《逾期名單》顯示，２０２３年８月１日至２０２４年１月３１日，發生３次以上票
據逾期，且月末有逾期餘額或當月有票據逾期行為發生的承兌人數量為２２１１家，較上月名單
減少１４４家，是近半年來逾期承兌人數量最少的一次。而據內媒不完全統計，２２１１家逾期
企業中，涉及近７０家Ａ股上市公司，當中至少１５家「新上榜」，包括黃河旋風
（滬：６００１７２）、航天電子（滬：６００８７９）、上海建工（滬：６００１７０）、晨
鳴紙業（深：０００４８８）、科陸電子（深：００２１２１）、特銳德（深：３００００１）
、陝建股份（滬：６００２４８）、遠興能源（深：０００６８３）、開灤股份
（滬：６００９９７）等。（ｓｌ）

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