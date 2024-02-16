《經濟通通訊社１６日專訊》支付寶今日公布龍年春節消費數據顯示，出入境旅遊雙向升溫

。春節期間大批港澳遊客北上大灣區，消費金額同比增長２００％。外國遊客來華體驗中國年，

入境消費金額同比增長５００％，做起境外遊客生意的活躍商戶數也同比增長５６０％。

長假期也令出境遊變得火熱。支付寶用戶境外消費金額同比增長１４０％，其中東南亞地區

受免簽政策推動，消費金額同比激增５８０％。



＊「繁花經濟」帶動上海黃河路年夜飯消費額暴增８倍＊



在過去一年走紅的地方「特色經濟」在春節假期爆發性增長。其中「繁花經濟」帶動上海黃

河路年夜飯消費金額同比暴增８倍。哈爾濱「冰雪經濟」熱度持續，廣東、浙江、上海遊客成為

哈爾濱消費金額排名前三人群。

年貨直播「紙」「醉」「金」迷。大除夕前兩周，支付寶年貨直播間的紙巾銷售額大漲３倍

，酒水銷售額翻番，黃金銷售額也漲了２倍。

科技改變生活，也煥新年俗。今年有近６億人次通過支付寶ＡＩ技術增添過年氣氛：１億人

次湧入支付寶圍觀「接財」視頻；近３０億個ＡＩ生成的「福」字被找到；超百萬人新開通小荷

包存壓歲錢並定下新年小目標；１２００萬人用ＡＩ發紅包拜年；近３００萬人次用ＡＩ生成年

味照片；數字煙花被點燃近１６００萬次。（ｓｌ）

