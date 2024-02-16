《經濟通通訊社１６日專訊》據交通運輸部，２０２４年綜合運輸春運工作專班數據顯示，

２月１５日（運第２１天，農曆正月初六），全社會跨區域人員流動量３﹒１５３８億人次，環

比增長２﹒７％，比２０２３年同期增長２﹒１％，比２０１９年同期增長２１﹒８％。這是連

續第３天全社會跨區域人員流動量超過３億人次，２月１３、１４日分別為３﹒０１３９億、

３﹒０６９９億人次。



＊鐵路客量同比增２４％，民航客量同比增近四成＊



２月１５日，鐵路客運量１５１５﹒９萬人次，環比增長６﹒４％，比２０２３年同期增長

２４﹒４％，比２０１９年同期增長１９﹒９％。

公路人員流動量２９６５４萬人次，環比增長２﹒６％，比２０２３年同期增長０﹒８％，

比２０１９年同期增長２２﹒４％。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量

２６９０４萬人次，環比增長１﹒９％，比２０２３年同期下降０﹒３％，比２０１９年同期增

長４５％；公路營業性客運量２７５０萬人次，環比增長１０﹒９％，比２０２３年同期增長

１２﹒６％，比２０１９年同期下降５１﹒５％。

水路客運量１３１﹒９萬人次，環比下降１１﹒７％，比２０２３年同期增長７９﹒５％，

比２０１９年同期下降３８﹒１％。

民航客運量２３６﹒５萬人次，環比增長０﹒９％，比２０２３年同期增長３７﹒５％，比

２０１９年同期增長１６﹒７％。（ｓｌ）

