《經濟通通訊社１６日專訊》據交通運輸部，２０２４年綜合運輸春運工作專班數據顯示，
２月１５日（運第２１天，農曆正月初六），全社會跨區域人員流動量３﹒１５３８億人次，環
比增長２﹒７％，比２０２３年同期增長２﹒１％，比２０１９年同期增長２１﹒８％。這是連
續第３天全社會跨區域人員流動量超過３億人次，２月１３、１４日分別為３﹒０１３９億、
３﹒０６９９億人次。
＊鐵路客量同比增２４％，民航客量同比增近四成＊
２月１５日，鐵路客運量１５１５﹒９萬人次，環比增長６﹒４％，比２０２３年同期增長
２４﹒４％，比２０１９年同期增長１９﹒９％。
公路人員流動量２９６５４萬人次，環比增長２﹒６％，比２０２３年同期增長０﹒８％，
比２０１９年同期增長２２﹒４％。其中，高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量
２６９０４萬人次，環比增長１﹒９％，比２０２３年同期下降０﹒３％，比２０１９年同期增
長４５％；公路營業性客運量２７５０萬人次，環比增長１０﹒９％，比２０２３年同期增長
１２﹒６％，比２０１９年同期下降５１﹒５％。
水路客運量１３１﹒９萬人次，環比下降１１﹒７％，比２０２３年同期增長７９﹒５％，
比２０１９年同期下降３８﹒１％。
民航客運量２３６﹒５萬人次，環比增長０﹒９％，比２０２３年同期增長３７﹒５％，比
２０１９年同期增長１６﹒７％。（ｓｌ）
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