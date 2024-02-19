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AH股新聞

19/02/2024 11:21

《Ａ股異動》兗礦能源Ａ漲停，現報２５﹒１２元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源Ａ股（滬：６００１８８）現漲停，報２５﹒１２元
（人民幣．下同），升１０％，最低價２２﹒６元；成交４７１６萬股，成交金額１１﹒３億元
；量比２﹒７倍，換手率１％。
　　兗礦能源Ｈ股（０１１７１）升７﹒５％，報１６﹒８６港元，最高價１６﹒８６港元，最
低價１５﹒７２港元；成交２３８７萬股，成交金額３﹒９億港元；主動買沽比率６８：３２，
資金淨主動買入１﹒３８億港元。兗礦能源Ａ股較Ｈ股呈６４﹒１％溢價。（ｅｄ）

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