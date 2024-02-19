《經濟通通訊社１９日專訊》昨日是龍年首個工作日，上海、廣東、浙江、山東、安徽等多

個省份召開「新春第一會」，聚焦高質量發展、營商環境優化、民營經濟發展等話題，全力吹響

拼經濟的衝鋒號，努力實現一季度「開門穩」、「開門好」、「開門紅」。



＊湖南展開「解放思想大討論活動」＊



值得一提的是，湖南等省份在龍年首個工作日還強調要解放思想，以思想大解放促進經濟大

發展，傳遞大膽闖、大膽試、大膽幹的強烈訊號。湖南在２月全省展開「解放思想大討論活動」

，集中在縣處級以上單位展開，預計３月下旬結束。湖南官媒指出，解放思想的目的是把全省上

下的思想和行動統一到以習近平為核心的黨中央決策部署上來。



＊上海聚焦優化營商環境＊



上海「新春第一會」聚焦優化營商環境。上海昨日發布《上海市堅持對標改革持續打造國際

一流營商環境行動方案》，這已是上海優化營商環境７﹒０版行動方案，五大行動１５０項改革

舉措聚焦企業關切，持續打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

與此同時，上海重點建設項目進展頻傳。浦東新區宣布今年重大建設項目投資達１６５６億

元（人民幣．下同）；寶山區３０個產業項目集中簽約落地，５０個重大項目集中啟動，總投資

額超６００億元；青浦區宣布一季度２４個重點項目陸續啟動，總投資約４２１億元。

江蘇蘇州也於昨日召開優化營商環境大會，要求進一步打響「蘇州最舒心」服務品牌，建設

人人嚮往的創新之城、創業之都、創富之地。

浙江「新春第一會」聚焦人才，即全力打造高素質幹部隊伍、高水平創新型人才和企業家隊

伍、高素養勞動者隊伍大會。當日，浙江２０２４年「千項萬億」重大項目集中開工，總投資

９７７０億元。

江西昨日舉行２０２４年一季度全省重大項目集中開工暨「十百千萬」工程動員大會，總投

資６８０５億元的１１３９個重大項目集中開工。

山東「新春第一會」落子高水平開放和高質量招商引資，動員全省廣大黨員幹部群眾深化大

開放、拓展大招商，奮力譜寫山東高質量發展新篇章。（ｌｃ）

