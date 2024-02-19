《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市發改委公布２０２４年上海市重大

工程清單。清單顯示，今年上海市重大工程計劃安排正式項目１９１項，其中科技產業類７６項

，社會民生類２３項，生態文明建設類１６項，城市基礎設施類６７項，城鄉融合與鄉村振興類

９項；另計劃安排預備項目２６項。

７６項科技產業類重大工程清單中，計劃建成１４項，包括高效低碳燃氣輪機試驗裝置國家

重大科技基礎設施、張江復旦國際創新中心、張江實驗室研發大樓、鼎泰半導體１２英吋自動化

晶圓製造中心項目、華為上海研發基地（青浦）、中交集團上海總部基地等；計劃新開工４項，

包括中科院在滬「十四五」科教基礎設施項目、儀電智算中心（松江）、中國船舶集團總部上海

科研基地、普洛斯桃浦智慧冷鏈產業園。

在建項目５８項，包括上海硬Ｘ射線自由電子激光裝置項目、國家海底長期科學觀測系統、

中航商用航空發動機公司產業基地建設項目、中芯國際１２英吋芯片項目、大型綠色數據中心等

。

６７項城市基礎設施類重大工程清單中，計劃建成６項，包括虹橋商務區東片區綜合改造市

政配套二期、滬蘇湖鐵路上海段等。在建項目５８項，包括上海ＬＮＧ站線擴建、浦東國際機場

四期擴建、東方樞紐上海東站及配套、市域線機場聯絡線等。

此外，特斯拉儲能超級工廠等２６項工程入選預備項目。

