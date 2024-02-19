《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海中原地產最新公布的數據顯示，今年

春節期間（２月１０日到１７日）上海新建商品住宅成交３９８８平方米，較去年春節同期大幅

回暖，但對比以往春節假期１萬平方米左右的交易量有不少差距，可見房企連環債務爆雷對一手

樓市的衝擊。

整個假期僅２６個樓盤有交易記錄。從交易格局來看符合當前首次置換為主流的現象，均價

３萬元（人民幣．下同）、４萬元的樓盤有１２個，將近一半。

供應方面，和以往慣例相同，沒有產品入市。一方面，隨著樓市採用集中供應方式，入市節

奏和以往發生變化，前期入市的項目已經消化所剩無幾，沒有搶收的項目也不急於假期入市。另

一方面，年前剛公布出第二批集中供應項目，但基於時間有限，來不及趕在假期前開盤，所以短

期有「青黃不接」的現象。因此，零供應並不意外。

另外，二手房溫度一直不高，春節假期表現符合預期。不少經紀人甚至提前回家過年，中小

中介門店關門時間會提前一些。和往年相比，「不打烊」的門店和往年比少之甚少。按慣例，年

初五部分門店會開業，但更多的是值班狀態，絕大部分門店按正常的上班時間開門營業。就從開

門營業的門店來看，幾乎沒有客戶上門來訪。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，春節假期成交大幅縮水符合慣例，儘管和以往相比，

成交量少的出奇，但如今樓市大環境和以往有很大不同，有這樣的交易量實屬不易。成交量好於

去年同期也是在多重政策利好推動下的效果，這一數據也有助於市場信心回溫。

盧文曦又指，從以往慣例來看，春節後市場會醞釀小陽春行情，供應會陸續增多。春節前有

政策利好，但時間較短，利好沒有機會釋放，而現在第二批集中供應項目已經亮相，多是市場關

注度高的項目，今日起多個項目也會開啟認籌，今年小陽春會有一波行情。

