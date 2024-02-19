《經濟通通訊社１９日專訊》國家金融監督管理總局北京監管局昨日（１８日）公布龍年首

批罰單，對浦發銀行（滬：６０００００）、興業銀行（滬：６０１１６６）、華夏銀行

（滬：６０００１５）和英大國際信託四家金融機構合計罰款９２１萬元（人民幣．下同）。

具體來看，興業銀行北京分行及相關責任人涉及存貸掛鈎、流動資金貸款挪用於股權投資、

個人按揭貸款業務嚴重違反審慎經營規則、項目融資業務合規要件不全及未從嚴審核項目資本金

、發放貸款用於為違規領域墊資等五項違規事項被罰款２１０萬元。

浦發銀行北京分行存在現金清分外包風險管控存在重大缺陷、現金清分外包活動監督檢查失

職、現金管理活動嚴重不審慎等三項違規行為，被罰款合計１５０萬元。

華夏銀行北京分行的違規事項則包括個人經營性貸款管理不到位，資金被挪用、個人農業擔

保貸款存貸掛鈎、流動資金貸款貸後管理不到位，資金被挪用、房地產開發貸款管理嚴重違反審

慎經營規則、採用不正當手段發放貸款、保險銷售行為可回溯管理不規範、保險代理未開立獨立

的佣金收取賬戶，被處以警告並罰款合計４６１萬元。

此外，英大信託以及相關責任人員未履行謹慎勤勉業務，應收賬款真實性審查以及資金監控

失職等，被罰款合計１００萬元。（ｌｃ）

