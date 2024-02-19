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AH股新聞

19/02/2024 18:12

《國企紅籌》太保１月壽險原保險業務收入按年下降１４﹒７％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年１
月份子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為４４９﹒２７億元（人民幣
．下同），按年下降１４﹒７％。
　　期內，公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為２５３﹒９３億
元，按年增長８﹒９％。（ｈｐ）

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