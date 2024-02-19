《經濟通通訊社１９日專訊》中集車輛（０１８３９）（深：３０１０３９）稱，附屬

ＣＩＥ收到美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）通知，其將《執行及保護法》（ＥＡＰＡ）調查結

果公布日期由２０２４年２月１８日延期到２０２４年４月１８日。

公司稱，ＣＢＰ對ＥＡＰＡ的調查結論尚未作出，難以準確預估本次調查可能對集團生產經

營及財務狀況造成的影響。因此，ＥＡＰＡ調查對本集團的影響存在不確定性。集團將持續密切

關注上述ＥＡＰＡ調查的進展情況，適時判斷對集團業務影響範圍，並將採取各項必要措施，積

極應對ＥＡＰＡ調查，維護集團及股東的合法權益。

公司較早前獲悉，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）於２０２２年１２月２２日收到美國骨

架車製造商聯盟提交的申請，稱本公司之全資附屬公司ＣＩＥ通過Ｄｅｅ Ｓｉａｍ

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏ﹒， Ｌｔｄ。（本公司的另一家全資附屬公司，在泰國經

營製造業務）經泰國轉運進口自中國的骨架車及骨架車組件，從而規避美國對從中國進口的骨架

車及骨架車組件徵收的反傾銷稅（ＡＤ）及反補貼稅（ＣＶＤ）。２０２３年７月２４日，

ＣＢＰ首次通知ＣＩＥ，其已於２０２３年４月２４日根據《執行及保護法》（ＥＡＰＡ）對

ＣＩＥ展開調查。

集團早前回應指，高度重視並積極採取有關措施應對本次ＥＡＰＡ調查，主張現有業務模式

不存在違反美國ＡＤ╱ＣＶＤ法或ＥＡＰＡ的行為，以維護集團的合法權益。（ｒｈ）

