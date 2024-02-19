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AH股新聞

19/02/2024 18:42

《國企紅籌》中集車輛：規避反傾銷稅等調查延期至４月１８日公布

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中集車輛（０１８３９）（深：３０１０３９）稱，附屬
ＣＩＥ收到美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）通知，其將《執行及保護法》（ＥＡＰＡ）調查結
果公布日期由２０２４年２月１８日延期到２０２４年４月１８日。
　　公司稱，ＣＢＰ對ＥＡＰＡ的調查結論尚未作出，難以準確預估本次調查可能對集團生產經
營及財務狀況造成的影響。因此，ＥＡＰＡ調查對本集團的影響存在不確定性。集團將持續密切
關注上述ＥＡＰＡ調查的進展情況，適時判斷對集團業務影響範圍，並將採取各項必要措施，積
極應對ＥＡＰＡ調查，維護集團及股東的合法權益。
　　公司較早前獲悉，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）於２０２２年１２月２２日收到美國骨
架車製造商聯盟提交的申請，稱本公司之全資附屬公司ＣＩＥ通過Ｄｅｅ　Ｓｉａｍ　
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏ﹒，　Ｌｔｄ。（本公司的另一家全資附屬公司，在泰國經
營製造業務）經泰國轉運進口自中國的骨架車及骨架車組件，從而規避美國對從中國進口的骨架
車及骨架車組件徵收的反傾銷稅（ＡＤ）及反補貼稅（ＣＶＤ）。２０２３年７月２４日，
ＣＢＰ首次通知ＣＩＥ，其已於２０２３年４月２４日根據《執行及保護法》（ＥＡＰＡ）對
ＣＩＥ展開調查。
　　集團早前回應指，高度重視並積極採取有關措施應對本次ＥＡＰＡ調查，主張現有業務模式
不存在違反美國ＡＤ╱ＣＶＤ法或ＥＡＰＡ的行為，以維護集團的合法權益。（ｒｈ）

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