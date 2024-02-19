《經濟通通訊社１９日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，

２０２４年１月，集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升４０﹒３９％，其中國內、

地區和國際分別按年上升１４﹒３３％、１２５﹒４５％和４８７﹒７４％；旅客周轉量（按收

入客公里計）按年上升５６﹒４７％，其中國內、地區和國際分別按年上升２９﹒０４％、

１７３﹒１３％和５２７﹒４２％；客座率為８１﹒０１％，按年上升８﹒３３個百分點，其中

國內、地區和國際分別按年上升９﹒３６、１３﹒０７和４﹒９個百分點。

貨運方面，２０２４年１月貨運運力投入（按可利用噸公里－貨郵運計）按年上升

３２﹒５６％；貨郵周轉量（按收入噸公里－貨郵運計）按年上升４０﹒９６％；貨郵載運率為

４９﹒１４％，按年上升２﹒９３個百分點。

２０２４年１月，集團新增主要航線，包括南寧－長春－南寧、烏魯木齊－海口－烏魯木齊

、福州－首爾－福州（均為每周七班）。

２０２４年１月，集團引進４架飛機（包含１架Ａ３２１ＮＥＯ飛機、１架Ａ３２０ＮＥＯ

飛機、１架ＡＲＪ２１飛機和１架Ｂ７３７ＭＡＸ－８飛機），退出５架飛機（包含１架

ＥＭＢ１９０飛機、２架Ａ３２０飛機和２架Ｂ７３７－７００飛機）。截至２０２４年１月底

，集團合計運營９０７架運輸飛機。（ｂｎ）

