《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多地「新春第一會」傳遞拼經濟新信號

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龍年春節假期後的第一天，多地召開「新春第一會」，聚焦優化營商環境、推進民營經濟高質量

發展、促進產業和科技互促雙強等，划重點、亮目標，釋放出穩經濟促發展的新信號。專家表示

，在春節之後開工第一天召開會議，充分體現了各地開局即衝鋒、開戰即決戰的堅定決心和必勝

信念。



去年來華證券投資呈現淨流入

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國家外匯管理局新聞發言人王春英２月１８日在答記者問時表示，經初步測算，２０２３年全年

來華證券投資呈現淨流入，四季度淨流入規模達到近兩年高位，９至１２月外資連續淨增持境內

債券累計逾６００億美元，顯示更多外資來華投資興業和配置人民幣資產。



春節假期全國跨區域人員流動量累計達２３億人次

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從２０２４年綜合運輸春運工作專班獲悉，２月１０日至１７日（農歷正月初一至初八，春節假

期），全社會跨區域人員流動量累計２２﹒９３億人次。





《上海證券報》



春節「遷徙圖」看流動的中國活力滿滿

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根據交通部數據梳理，截至２月１７日，春運前２３天，全國累計春運人次已超５４億人次，相

當於全國人口在一個月內「遷徙」３次。此前，百度地圖、交通運輸部公路科學研究院等聯合發

布的報告預測，２０２４年春節假期人口遷徙總量將遠超去年同期，增幅或超４０％。



春節假期中國資產亮眼外盤

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今天，是Ａ股市場在龍年的首個交易日。春節長假期間，全球主要股指多數上漲，其中中國資產

整體表現亮眼：港股３個交易日連續走強；富時中國Ａ５０指數期貨持續拉升；美股市場熱門中

概股多數上漲。



近百家滬市公司接受走訪調研

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據《上海證券報》梳理，截至２月１８日，滬市已有９８家公司接受走訪調研，其中主板５０家

、科創板４８家，覆蓋電子、交運、醫藥生物、房地產、新能源、集成電路等各個行業。





《證券時報》



國務院召開會議對做好開年工作進行動員

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國務院總理李強２月１８日主持召開國務院第三次全體會議，討論擬提請十四屆全國人大二次會

議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。



多地召開「新春第一會」，吹響拼經濟衝鋒號

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２月１８日，龍年首個工作日，上海、廣東、浙江、山東、安徽等多個省份召開「新春第一會」

。記者梳理發現，作為各地經濟工作的風向標，「新春第一會」聚焦高質量發展、營商環境優化

、民營經濟發展等話題，全力吹響拼經濟的衝鋒號，努力實現一季度「開門穩」、「開門好」、

「開門紅」。



超４億人次出遊，春節文旅市場繁榮有序

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經文旅部數據中心測算，春節假期８天全國國內旅遊出遊４﹒７４億人次，同比增３４﹒３％；

國內遊客出遊總花費６３２６﹒８７億元人民幣，同比增４７﹒３％。（ｌｃ）

