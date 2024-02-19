《神州經脈》龍年第一個交易日，滬深股市乘著外圍股市春節期間勁升的東風，為股民帶來

暖意。滬綜指先高開０﹒７２％，科技股陷入集體狂歡行情，惟盤中金融及醫藥股下跌，升幅一

度近清零，但重磅銀行板塊拗腰倒升帶動下，滬綜指午收前節節上升，曾破二千九但又回落，尾

盤再度發力衝擊，終於在全日最高位２９１０﹒５４點收市，全日升１﹒５６％。

科技股帶動深成指和創業板指暴力高開超過１﹒５％，然而受醫藥和新能源車概念拖累，深

市幾度倒跌，但最終仍然飄紅收市，深成指全日升０﹒９３％，創業板指漲１﹒１３％。全日約

２５０隻個股漲停。

兩市繼續保持較高水平成交，成交額９５７２億元（人民幣．下同），惟較假期前最後一個

交易日（８日）減少５﹒９％，結束節前連續兩日成交破萬億趨勢，值得留意的是外資快速撤離

Ａ股，陸股通全日淨流出６３﹒７５億元。

龍年首個交易日，人民幣匯率略承壓。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒１９７６，較上個交易日４時３０分收盤價跌４９點子，創２月５日以來兩周新低，全日在

７﹒１９２８至７﹒１９８４之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０３２，較上個交易日升４點子，兩連升，較市場預測

偏離逾９３０點，上個交易日報７﹒１０３６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行在昨日開展５０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），小幅增量１０億元，利率維

持２﹒５％不變，為連續第１５個月通過ＭＬＦ淨投放資金。人行旗下《金融時報》昨發表題為

《貸款利率仍有下行空間》的文章，引述市場人士綜合分析指出，ＭＬＦ連續超額續作，銀行體

系流動性合理充裕，「過兩天（２０日）貸款市場報價利率（ＬＰＲ）還可能下行，５年期以上

ＬＰＲ下降可能性更大」。歷史上有過ＭＬＦ利率不變但ＬＰＲ下降的先例，ＬＰＲ報價行會根

據資金成本、市場供求和風險溢價等因素下調報價。



２﹒ 國家外匯局周日（１８日）公布２０２３年第四季及全年中國國際收支平衡表，資本和金

融項目方面，直接投資項下連續六個季度錄得逆差，而反映外國直接投資的外來直接投資額全年

達到３３０億美元，雖然仍然錄得正值，但按年暴跌８２％，創下１９９３年以來最低。外匯局

同日公布２０２３年第四季及全年中國國際收支平衡表。以全年計，中國經常帳戶順差２６４２

億美元，較２０２２年全年順差４１７５億美元的歷史次高值大幅收縮３６﹒７％，與同期國內

生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒５％，同比下降０﹒８個百分點；全年貨物貿易順差６０８０億

美元，較２０２２年收窄１１﹒３％，至於全年服務貿易逆差２２９４億美元，同比擴大超過

１﹒４倍；資本和金融帳戶中，儲備資產全年增加１５６億美元。



３﹒ 中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間１８日在西班牙科爾多瓦與西班牙外交大臣

阿爾瓦雷斯會談後見記者，指雙方在會談中達成廣泛共識。雙方將延續高層交往勢頭，造良好政

治氛圍，並願拓展電動汽車、綠色能源、數字經濟等新合作領域，助力各自經濟轉型升級，亦願

推動中歐攜手應對氣候變化、糧食安全、公共衛生等全球性挑戰。王毅又提到，中方已對西班牙

實行單方面免簽政策，西班牙方面也願出台更多便利兩國人員往來舉措。此外，中方將待已到期

的大熊貓一家接返中國後，再向西班牙運送一對年輕的大熊貓，延續兩國人民４０多年「熊貓情

」。



４﹒ 人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ推出新的生成式人工智能工具Ｓｏｒａ，可將文字指令轉化成

長達１分鐘的逼真影片，效果驚艷。昆侖萬維董事長兼ＣＥＯ方漢接受《上海證券報》訪問時表

示，Ｓｏｒａ具有三維空間的連貫性、模擬數字世界、長期連續性和物體持久性、與世界互動的

技術特點，是文生視頻領域特別大的進步和突破，領先國內同行半年左右，對影視、視頻、廣告

等行業有很大的衝擊。國內和國外廠商在文生視頻的差距，不像大模型領域的差距那麼大，

Ｓｏｒａ的發布將進一步加速國內廠商在該領域的投入。



５﹒ 據文旅部數據中心測算，春節假期８天，全國國內旅遊出遊４﹒７４億人次，創新高，同

比增長３４﹒３％，較２０１９年同期增長１９％；國內遊客出遊總花費６３２６﹒８７億元，

創新高，同比增長４７﹒３％，較２０１９年同期增長７﹒７％。多個城市春節旅遊數據亦創新

高，其中哈爾濱文旅局測算，今年春節假期全市累計接待游客１００９﹒３萬人次，日均同比增

長８１﹒７％；實現旅遊總收入１６４﹒２億元，按可比口徑同比增長２３５﹒４％，接待人數

與經濟收入均創新高。深圳市文旅局數據統計，今年春節假期全市接待遊客８２５﹒９６萬人次

，實現旅遊收入８７﹒８７億元，均創歷史新高。另外，今年春節檔全國電影票房收入８０﹒５

億元，同比上升１８﹒９９％；春節檔期觀影總人次１﹒６３億，總場次３９４﹒２萬，創中國

影史春節檔票房、場次、人次紀錄。



６﹒ 橫琴粵澳深度合作區將於３月１日零時起正式分線管理封關運行，實施貨物「一線」放開

、「二線」管住的稅收政策。合作區法律事務局局長鍾穎儀介紹，擁有免稅牌照的經營企業可以

選擇在合作區布局免稅業務。未來合作區將根據國家免稅政策的調整和自身發展情況，適時布局

進境免稅店和離島免稅店，為消費者提供更多購物選擇。鍾穎儀並指出，政策核心內容主要是「

一線」、「二線」貨物及物品財稅監管方式的變化，將對琴澳經營主體和居民、遊客帶來多方面

利好，例如「一線」保稅貨物範圍擴大至全品類；內地居民旅客經「二線」進入內地，攜帶自用

物品免稅額度由５０００元增至８０００元。



７﹒ 據貝殼研究院監測，今年春節假期重點５０個城市二手房交易量同比增加超七成，其中二

線城市增加９８％，三線城市增加６５％，不過一線城市在集體放寬樓市限購政策後，交易量同

比仍微降３％。至於新樓市場繼續受庫存過剩和房企流動性風險影響，表現較為平淡。據中指研

究院數據顯示，春節假期期間２５個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約２７％。



８﹒ 上海市發改委公布２０２４年上海市重大工程清單，今年計劃安排正式項目１９１項。其

中科技產業類７６項，當中計劃建成１４項，包括華為上海研發基地（青浦）等。此外，特斯拉

儲能超級工廠等２６項工程入選預備項目。另外，雄安新區今日舉行２０２４年項目開工動員會

，今年第一季雄安新區開工項目共５６個，總投資３９１億元，年度預計完成投資２８０億元，

涵蓋疏解配套、創新平台、城市功能、公共服務功能、商業功能等方面。（ｓｌ）

