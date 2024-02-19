《鍾之日記》２月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



Ａ股踏入龍年第一個交易日，滬深乘著外圍股市春節期間勁升的東風，為股民帶來暖意。滬

綜指先高開０﹒７２％，科技股陷入集體狂歡行情，惟盤中金融及醫藥股下跌，升幅一度近清零

，但重磅銀行板塊拗腰倒升帶動下，滬綜指午收前節節上升，曾破二千九但又回落，尾盤再度發

力衝擊，終於在全日最高位２９１０﹒５４點收市，全日升１﹒５６％。

科技股帶動深成指和創業板指暴力高開超過１﹒５％，然而受醫藥和新能源車概念拖累，深

市幾度倒跌，但最終仍然飄紅收市，深成指全日升０﹒９３％，創業板指漲１﹒１３％。全日約

２５０隻個股漲停。

兩市繼續保持較高水平成交，成交額９５７２億元人民幣，惟較假期前最後一個交易日（８

日）減少５﹒９％，結束節前連續兩日成交破萬億趨勢，值得留意的是外資快速撤離Ａ股，陸股

通全日淨流出６３﹒７５億元人民幣。

人民銀行在昨日開展５０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ），小幅增量１０億，利率

維持２﹒５％不變，由於１月新增信貸社融數據強勁，市場對ＭＬＦ不減息未感意外，不過預計

明日（２０日）公布的ＬＰＲ利率將單獨下調。



＊港股結束三連升，內需股拖累＊



Ａ股追落後，恒指連升三日後今見回吐，港股以全日最高位開市後反覆下跌，全日波幅不足

２００點。恒指收報１６１５５，跌１８４點或跌１﹒１％，雖然恒指略為調整，但仍守穩５０

天線（約１６１４０），全日主板成交近８２１億元。

港股結束三連升，主要受內地消費股大幅回吐影響，其中，李寧（０２３３１）瀉８﹒６％

，京東健康（０６６１８）跌６﹒９％，康師傅（００３２２）跌６﹒３％，蒙牛乳業

（０２３１９）跌４﹒７％，華潤萬象生活（０１２０９）走低４﹒１％，潤啤（００２９１）

同跌４﹒１％。



＊一二手市場兩重天，內房很鬱悶＊



五大國有銀行目前獲取、對接超８２００個項目，內媒奔走相告，希望能帶動慘淡的房市行

情。然而對接不代表放貸，除非銀行人員能為放貸決定免責，否則那些問題房企必定拿不到足夠

的貸款去補充流動性，所有愈來愈多的意見認為，所謂的融資「白名單」，對房企的幫助實在有

限。

買房客對新盤和二手樓的態度截然不同，就能看到其中分別。據中指研究院數據顯示，春節

假期期間２５個代表城市新房日均成交面積較上年春節假期下降約２７％，然而貝殼研究院監測

，今年春節假期重點５０個城市二手房交易量同比增加超七成，其中二線城市增加９８％，三線

城市增加６５％。

分析指出，房企流動性危機導致投資者不願購買未交付的新盤單位，擔心買下的住宅淪為爛

尾樓，而且二手房本就地段優勢明顯，相比不少新盤都位於城郊或者未發展完善的地段，二手房

更具保值能力。如此兩極分化下，房企就算獲得再多的融資支持，無法去化存量項目，流動性問

題依然難以解決。

內房股下跌，越地（００１２３）挫５﹒９％，世茂集團（００８１３）跌５﹒２％，龍湖

（００９６０）跌５﹒１％，新城發展（０１０３０）跌４﹒４％，碧桂園（０２００７）跌

４﹒２％，綠城（０３９００）、雅居樂（０３３８３）跌４％。





＊放假照罰，券商齊跌＊



春節連假的喜慶日子裏，中國監管仍發出多張罰單，原來是吳清新官上任三把火，履新證監

會主席後即發布多項行政處罰，涉及中介機構、從業人員、擬ＩＰＯ企業等資本市場多個參與主

體。

其中一份於２月９日披露的行政處罰決定書顯示，長城證券原副總裁韓飛因違規使用化名、

借他人名義持有並買賣股票，被採取１０年證券市場禁入措施，罰一沒一，罰沒累計高達

１﹒１７億元（人民幣．下同）。

事實上，早在春節前夕，監管已集中查辦招商證券（０６０９９）多名從業人員買賣股票等

違法違規行為，並對６３人作出行政處罰，合計罰沒８１７３萬元，對１人作出終身證券市場禁

入措施。同時，將１人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理。

券商今日愁雲慘淡，中金公司（０３９０８）收挫２﹒８％，廣發証券（０１７７６）及中

信建投証券（０６０６６）同跌１﹒４％，海通證券（０６８３７）跌１﹒３％，中國銀河

（０６８８１）跌０﹒８％，而招商證券微升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

